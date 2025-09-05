In movimento con noi senior: esercizi per migliorare l’equilibrio

Piccoli movimenti di elevazione di arti inferiori e superiori per rinforzare l’equilibrio grazie a stabilità e controllo posturale

Nuova puntata per questa la nostra rubrica, realizzata in partnership con la Palestra Plus 1 Gym Concept di Milano, e i suoi professionisti. E’ di scena, questa volta, il potenziamento dell’equilibrio, non solo per migliorare la capacità di mantenere una specifica postura in posizione statica, ma anche di generare movimenti armonici dell’intero corpo e delle singole articolazioni.

Prima il video…

… e dopo l’approfondimento

di Diana Banfi

La ginnastica studiata appositamente per i senior, come quella che ci propone il trainer di Plus 1 Gym Concept ogni settimana, è una pratica preziosa, un vero e proprio alleato per il benessere e la salute e deve essere un vero e proprio obiettivo per vivere bene questa fase della vita. L’esercizio fisico può aiutare a migliorare l’equilibrio e la coordinazione, la forza muscolare e la flessibilità, a ridurre eventuali dolori e aumentare l’energia, migliorare il sonno ma anche l’umore, ridurre lo stress e l’ansia.

L’invecchiamento del corpo, infatti, avviene per tre motivi, alcuni dei quali spesso non considerati a dovere: una componente genetica, lo stile di vita e i fattori psicologici. L’invecchiamento della popolazione costituisce una conquista e allo stesso tempo una sfida per la società. Nel 2015 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato che entro il 2050 si raddoppierà il numero di over 60 nel mondo. Ecco, secondo l’OMS, quanta attività fisica dovrebbero svolgere gli ultrasessantacinquenni:

Equilibrio: fondamentali gli esercizi per miglioralo

“Equilibrio” è un termine comunemente usato per indicare vari concetti applicabili a diversi ambiti culturali e scientifici. In ambito medico, il termine si accompagna all’idea di “Stabilità e Controllo Posturale”. Il corretto controllo posturale deve comprendere non solo la capacità di mantenere una specifica postura in posizione statica, ma anche la capacità di generare movimenti armonici dell’intero corpo e delle singole articolazioni.

L’equilibrio permette di avere una corretta interazione con l’ambiente circostante, è quindi importante, soprattutto per i senior inserire esercizi per la forza e l’equilibrio nell’attività fisica, perché chi si allena regolarmente conservare l’autonomia funzionale, è più agile e indipendente nella vita di tutti i giorni. Nel video il primo esercizio, di una serie, specifico per l’equilibrio proposto dal nostro trainer.

