Arte e Natura, una serie di incontri a Villa Borghese, da ora fino all’autunno

Il ciclo di incontri “Artisti a Villa Borghese”, organizzato a Roma dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si occuperà del binomio Arte e Natura. Da fine giugno a ottobre g li artisti invitati sono ospitati in due luoghi evocativi all’interno del parco pubblico più noto della città: il Casino dell’Orologio – Salone del Pergolato e il Museo Carlo Bilotti – Aranciera a Villa Borghese. Il programma di incontri si focalizza sulla cultura artistica contemporanea, con particolare riferimento al patrimonio artistico e naturalistico delle Ville storiche urbane.

In apertura: Lucilla Catania “Frangiflutti”, 2017, marmi policromi, dim. ambientali, Sculture in campo. Parco di Scultura Contemporanea a Bassano in Teverina