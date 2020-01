Prevenire la malnutrizione energetica delle proteine nei Senior: un nuovo obiettivo per l’Europa

Con l’invecchiamento della popolazione, la sfida, in tutti i Paesi europei, consiste nel mantenere sano e attivo un numero sempre più ampio di anziani. In Europa, tra il 13,5 % e il 29,7 % degli adulti anziani che vivono a casa sono malnutriti o a rischio di malnutrizione energetica proteica. PROMISS , un Programma Europeo per la nutrizione e un invecchiamento sano e attivo, mira a comprendere meglio e prevenire la malnutrizione energetica delle proteine negli anziani. Un tema che grey-panthers ha già ampiamente trattato, ma di cui volentieri ci occupiamo nuovamente.