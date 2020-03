In regalo una guida preziosa per affrontare l’epidemia

Questa Guida per la prevenzione e controllo del nuovo corona virus è a cura di Wang Zhau, coadiuvato da un comitato di esperti che hanno affrontato l’epidemia di polmonite da coronavirus (Covid-19) nella città di Wuhan in Cina. Con un linguaggio chiaro e semplice, accessibile a tutti, la Guida spiega come proteggersi contro quella che ormai è diventata una pandemia.

Questo PDF, che rendiamo disponibile a tutti, è stato selezionato per noi dal prof. Evasio Pasini, Responsabile scientifico dei nostri contenuti in area salute. Lo ringraziamo e gli auguriamo buon lavoro. Anche lui è in prima linea, in questi giorni, a Brescia

CORONAVIRUS DOMANDE E RISPOSTE

