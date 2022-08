Idroterapia, la piacevole alchimia di curarsi con le acque

Le terapie che prevedono l’utilizzo delle proprietà dell’acqua risalgono all’antichità e poggiano su precisi principi scientifici e su riconosciute proprietà chimico/fisiche dell’acqua stessa.

Già nell’antichità questo elemento era considerato “fondamento di vita” ed erano riconosciute sorgenti con specifiche proprietà terapeutiche. I poemi omerici e autorità quali Talete, Ippocrate e Galeno descrivevano i benefici delle cure termali attraverso acqua e fanghi.

È stato comunque Sebastian Kneipp nella seconda metà dell’Ottocento a identificare le varie proprietà alle base di specifiche attività terapeutiche delle acque e a fondare l’Idroterapia Moderna.

I trattamenti idroterapici sono generalmente somministrati in specifiche strutture dette “Centri SPA” che è l’acronimo della definizione latina “Salus Per Aquam”: “la salute attraverso l’acqua” . Tuttavia, sebbene l’idroterapia sia nata nella notte dei tempi, riteniamo che ancora oggi esista una certa confusione tra i trattamenti proposti. La conoscenza della loro corretta classificazione e gli usi terapeutici acclamati dalla scienza sicuramente aiutano a orientarsi al meglio nel mondo dell’offerta delle cure termali e a scegliere in base ai propri bisogni di salute. Vediamo, quindi, come vengono classificati tali trattamenti:

Balneoterapia. idrokinesiterapia (letteralmente “terapia del movimento in acqua) che ha ottenuto ottimi risultati nella cura di patologie neuromotorie e nella pratica riabilitativa.

(letteralmente “terapia del movimento in acqua) che ha ottenuto ottimi risultati nella cura di patologie neuromotorie e nella pratica riabilitativa. Peloidoterapia. Prevede l’impiego terapeutico di peloidi, prodotti naturali che risultano da una mescolanza di un’acqua minerale o marina con materiale di provenienza animale, vegetale o minerale. La fangoterapia è la forma più comune, che prevede l’utilizzo dei fanghi.

Prevede l’impiego terapeutico di peloidi, prodotti naturali che risultano da una mescolanza di un’acqua minerale o marina con materiale di provenienza animale, vegetale o minerale. La fangoterapia è la forma più comune, che prevede l’utilizzo dei fanghi. Terapia Inalatoria. aerosol politzer crenoterapico tuba di Eustachio.

Terapia Idropinica . Ovvero la somministrazione di acqua minerale per bibita, sfruttando le sue caratteristiche organolettiche.

A queste vanno aggiunte Terapie Specifiche che prevedono irrigazioni vaginali, nasali, orali, intestinali o rettali.

Studi scientifici hanno dimostrato che la terapia SPA, nelle sue varie versioni, può essere molto utile in molteplici patologie e i suoi benefici sono riconosciuti dal Sistema Sanitario Nazionale.

Tra le patologie nelle quali la terapia termale è sicuramente di aiuto ricordiamo:

Malattie Otorinolaringoiatriche e delle Vie Respiratorie

Malattie Cardiovascolari, soprattutto i postumi di flebopatie di tipo cronico o insufficienze venose

Malattie Ginecologiche

Malattie dell’ Apparato Urinario

Malattie Gastroenteriche, come la dispepsia gastroenterica o biliare e la sindrome dell’intestino irritabile con stipsi.

Malattie Reumatiche quali l’osteoartrosi o i reumatismi extra-articolari.

Riabilitazione Neuro-Motoria e post-intervento osteo-articolare.

Malattie Dermatologiche, soprattutto la psoriasi e la dermatite seborroica ricorrente

Di fatto, oggi si sa che specifiche terapie SPA possono avere:

Effetti Analgesici

Azione Miorilassante

Effetti sulla Microcircolazione Vascolare

Azione sul Sistema Immunitario

Stimolazione Neuro-Ormonale

Modulazione Metaboliche

Studi molecolari hanno dimostrato, infatti, che la Balneoterapia svolge la sua azione mediante stimolazione fisica (pressione idrostatica, temperatura) e chimica (pressione osmotica e attività metabolica) causata dalle molecole presenti nell’acqua. Tale terapia o la Peloidoterapia (terapia con fanghi) stimola inoltre la produzione di Beta-Endorfine che modulano la produzione di ormoni quale il Cortisolo.

In aggiunta a questo, sono stati evidenziati anche effetti di queste terapie sulle molecole mediatori dell’infiammazione (Prostaglandine, Interleuchine, Fattore di Necrosi Tumorali).

Acque ricche di specifiche molecole possono inoltre influenzare la sintesi proteica e facilitare il metabolismo di via metaboliche (in particolare la via degli Insulin-Like Growth Factors) coinvolte nella prolificazione cellulare e la crescita dei tessuti e ridurre gli effetti deleteri dei Radicali Liberi dell’Ossigeno. Particolarmente studiate sono state le acque solfuree che hanno mostrato un effetto antiinfiammatorio e rigenerativo delle mucose e della cute. Recenti dati hanno inoltre evidenziato l’interazione tra specifiche molecole contenute nell’acqua e la microflora cutaneo con ottimi risultati sulla modulazione immunologia locale.

La conoscenza delle caratteristiche chimico/fisiche dell’acqua (che sono alla base dei meccanismi chimico/fisico/molecolari attraverso cui questo elemento esplica azioni curative) e la conoscenza della fisiopatologia delle varie sindromi rendono l’Idrologia Medica una specializzazione medica completa che richiede una ottima preparazione in un campo che solo apparentemente sembra semplice e e che è ricco invece di funzionalità e aspetti

In base a queste conoscenze è possibile scegliere strutture SPA con una attenta e documentata preparazione medica in grado di soddisfare i bisogni di salute di persone di ogni età e stato fisico.

Bibliografia

Antonelli et al. Int J Biometeorol 2021;65;1597-1674

An J Lee I et al. Int j Environ Res Public Heath 2019;16

Antonelli et al. Int J Biometeorol 2018;62;913-924

Casale et al. Int J Immunopathol Pharmacol 2018;32

De Moraes et al. Cochrane Database Syst Rev 2019;8

Forestier et al. Ann Phys Rehabil Med 2016;59:216-226

Giannitti et al. Int J Biometeorol 2017;61:2153-2158

Masselli et al. Int J Mol Sci 2020;21

Morer et al. Int J Biometeorol 2017;61:2159-2173