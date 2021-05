Per il Kid Pass Day, nonni e nipoti al Grande Gioco di Gallerie d’Italia

Si chiama Kid Pass Day ed è la maratona culturale per famiglie che si realizza in tutta Italia sabato 15 e domenica 16 maggio con tanti eventi in presenza e online. Molte manifestazioni, dalla scoperta del mondo delle api, interessantissimo, alla vita da scienziato, con a A tutta scienza.

Ma nonni e nipoti possono partecipare insieme, con molto gusto, al Grande Gioco organizzato da Gallerie d’Italia.

Sabato 15 maggio alle ore 15.00 le Gallerie d’Italia propongono, in particolare ai bambini dai 6 ai 12 anni, il “Grande Gioco delle Gallerie d’Italia”, un appassionante viaggio virtuale che porterà a scoprire paesaggi e personaggi curiosi e affascinanti che hanno percorso secoli e città attraverso tre opere della collezione Intesa Sanpaolo che rappresentano vedute di Milano, Napoli e Vicenza. L’iscrizione si effettua con l’invio di una mail entro venerdì 14 maggio a info@gallerieditalia.com. I partecipanti riceveranno il link all’evento, che si terrà nella piattaforma Webex.

Domenica 16 maggio 2021 verranno proposti percorsi gratuiti nelle tre sedi museali di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli e Vicenza.