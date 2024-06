Trentino Music Festival, tra lirica, musical e concerti sinfonici

Dal 12 giugno al 28 luglio il Trentino Music Festival porta nel Primiero concerti, opera, musical, spettacoli con gli artisti della Music Academy International di New York

Nel Primiero torneranno quest’estate a riecheggiare le note del Trentino Music Festival per Mezzano

Romantica in collaborazione con la Music Academy International di New York. Il festival si terrà dal 12 giugno al 28 luglio e proporrà al pubblico un’offerta musicale estremamente differenziata, che spazierà fra opera lirica, musical, concerti sinfonici, musica da camera, Masterclass aperte al pubblico. Novità di quest’anno sarà una sezione dedicata alla danza. Organizzata nei comuni di Mezzano, Imer, Primiero San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, giunta alla decima edizione la rassegna vedrà arrivare nel Primiero circa 200 musicisti da tutto il mondo, docenti e allievi della prestigiosa istituzione newyorchese, che ha scelto di tenere i suoi corsi estivi internazionali nella vallata trentina. Mezzano, fra i Borghi più Belli d’Italia e le altre località del Primiero si trasformeranno quindi per un mese e mezzo in un palcoscenico diffuso, carico di suggestioni ed evocazioni, e risuoneranno di note e voci che sarà difficile dimenticare.

Il programma del Trentino Music Festival

Gli artisti si esibiranno in un programma ricco di appuntamenti, iniziando dalle due opere liriche di W.A.Mozart, rappresentate in forma scenica: “Die Zauberflöte (Il flauto magico)” il 23 e 25 luglio e “Le nozze di Figaro” il 24 luglio. Anche quest’anno è in cartellone un musical, “Spring Awakening”, con musiche di Duncan Sheik e libretto di Steven Sater (11 luglio). Opere e musical si terranno all’Auditorium Intercomunale di Primiero. Attesi spettacoli sono i due concerti dell’Orchestra del Festival diretta dal maestro J. David Jackson del Metropolitan di New York, nella cornice delle chiese di Mezzano (29 giugno) e di Canal San Bovo (19 luglio). Il palco all’aperto del Brolo di Mezzano con le cime dolomitiche sullo sfondo farà da suggestiva cornice a due appuntamenti che si ripetono ogni anno, il musical Broadway Gala (25 giugno) e l’Opera Gala Gran Finale (27 luglio).

Nei vari paesi del Primiero si terranno inoltre numerose serate dedicate alle arie d’opera italiane, francesi, tedesche, inglesi, e a Mezzano, Primiero e Imer i corsi e i concerti di musica da camera. Per gli studenti italiani le Masterclass saranno aperte al pubblico, durante le quali si potrà seguire la maestria del violinista Ivan Ženatý (dal 15 al 18 luglio al Centro Civico di Mezzano).

Dettagli del Trentino Music Festival

Tutti gli spettacoli sono gratuiti

Informazioni: Ufficio Turistico di Mezzano di Primiero – Tel. 349.7397917 – info@mezzanoromantica.it