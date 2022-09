“La Farmacia (e quella nuova dei Servizi)”, sintesi e video della conferenza della dott. Stefania Zazzi

Tra le innovazioni della Sanità, merita attenzione la Farmacia intesa non solo come esercizio commerciale per la vendita di prodotti sanitari bensì come un vero e proprio presidio sanitario territoriale. L’aspettativa di vita, l’invecchiamento della popolazione e la pandemia da Covid 19 sono gli elementi che ci riconducono al bisogno di cure sicure e accessibili per tutti.

Nella conferenza svoltasi lo scorso 22 settembre, la dottoressa Zazzi ha sviluppato questo importantissimo argomento attraverso tre slide. La prima è dedicata all’assistenza farmaceutica secondo diverse definizioni istituzionali e normative (della Costituzione, dello Stato e delle Regioni) e i suoi canali di espletamento sul territorio.

La seconda slide entra nel dettaglio del ruolo e delle funzioni della Farmacia sia nella versione tradizionale sia in quella innovativa della “ Farmacia dei Servizi” istituita dalla Legge 69 del 2009 . Si tratta di articolate funzioni integrative che la trasformano in un vero Centro socio sanitario polifunzionale a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio.

L’ultima slide riguarda il farmacista e i farmaci, un ruolo professionale ben definito, la spesa farmaceutica, il corretto consumo di farmaci e le forme di farmacovigilanza.

Qui potete scaricare le slide della conferenza La nuova Farmacia dei Servizi

Qui di seguito trovare il link per ascoltare le risposte che le dott.ssa Zazzi ha dato alle molte domande poste dai partecipanti:

* Stefania Zazzi medico, laureata all’Università Statale di Milano in Medicina Generale con specializzazione in Psicoterapia della Famiglia e delle Organizzazioni secondo l’orientamento sistemico-relazionale (Iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti). Presso il Comune di Milano ha svolto per 40 anni attività come funzionaria dei servizi socio-assistenziali e come Direttore di Comunità, Responsabile di vari servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali ( afferenti agli Assessorati delle Politiche Sociali ). Si è occupata anche di *medicina sociale per l’avvio di progetti e sperimentazioni territoriali . *La medicina sociale è una scienza che promuove la salute nel singolo e nella collettività, secondo principi di integrazione dell’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale, di diffusione dell’educazione sanitaria e della medicina come oggetto di promozione culturale per il “fare Salute” diffuso.