112 Where are U, l’app per tutte le emergenze

L’emergenza, in Europa ha un unico numero telefonico: 112. Sia che ci si senta male, si voglia aiuto per un furto o un’aggressione subita, o si voglia segnalare un incendio.

112 Where Are U è l’app ufficiale del numero europeo per le emergenze. L’applicazione permette di contattare la sicurezza pubblica, i vigili del fuoco e il soccorso sanitario; la posizione di chi usa l’app viene spedita in automatico quando parte la chiamata e sempre automaticamente la chiamata è indirizzata alla centrale unica di risposta 112 più vicina alla zona interessata.

Perché scaricare l’App

E’ completamente in Italiano

E’ gratuita

Non ha pubblicità invasive al suo interno

Può fare la differenza in caso di reale bisogno.

Come funziona

Per poter utilizzare l’applicazione è necessario registrarsi durante il primo avvio; durante la registrazione verrà richiesto di inserire una foto, il numero di cellulare, il genere e la data di nascita. Ovviamente, per poter usufruire del servizio, è necessario accettare le condizioni d’uso. L’App può essere utilizzata in due modi: con chiamata vocale o con segnalazione silenziosa.

La chiamata vocale mette immediatamente in contatto con un’operatore e permette di fornire informazioni. Con la chiamata classica, praticamente una telefonata normale, la posizione verrà fornita all’operatore automaticamente, grazie alla geolocalizzazione.

La chiamata con segnalazione silenziosa può essere fondamentale se usata da qualcuno non in grado di poter parlare con un operatore (malore, incidente, soprattutto). Basta che l’infortunato acceda alla schermata principale e selezioni chiamata silenziosa, indicando poi il servizio di emergenza necessario.

La posizione viene fornita in automatico grazie alla geolocalizzazione, sia attraverso la rete Internet, sia attraverso l’invio automatico di un sms

Funzionalità extra

L’App fornisce la possibilità di creare una rubrica nella quale è possibile inserire i numeri ICE (quelli che si vuole far raggiungere In Caso di Emergenza) o altri contatti che si desidera vengano contattati in caso di necessità; questa mini rubrica sarà trasmessa automaticamente all’operatore e poi sarà lui, in caso di necessità, a contattare gli interessati.

Attenzione

In caso di necessità è necessario contattare i soccorsi direttamente dall’applicazione e questo perché venga trasmessa in automatico la posizione. Con una chiamata telefonica eseguita dalla rubrica o dal tastierino del telefono il servizio non può funzionare.

Al momento l’applicazione funziona nei seguenti territori: Lombardia, Provincia di Roma, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Bolzano, Agrigento, Catania, Caltagirone, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa.

