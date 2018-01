Primo Levi, inviato speciale all’inferno di Auschwitz

A trent’anni dalla scomparsa di Primo Levi, “Album Primo Levi” a cura di Roberta Mori e Domenico Scarpa (Einaudi) intende proporre al pubblico un originale ritratto, per testi e immagini, di una tra le figure piú complesse della letteratura e della cultura del Novecento. Né biografia né saggio monografico, l’Album Primo Levi si configura piuttosto come un film documentario steso su carta, data la rilevanza che vi assume il materiale iconografico, rappresentato da oltre 400 immagini in gran parte inedite, e da un graphic novel dell’artista Yosuke Taki, ispirato al racconto “Carbonio”.

Ed è sempre nel rapporto con la dimensione visiva che i testi contenuti nel volume trovano una specifica ragion d’essere: primi fra tutti quelli di Levi, che – in centinaia di citazioni tratte da scritti celebri, rari o del tutto ignoti – entrano in immediata comunicazione con le figure in una continua e sempre coerente alternanza di letteratura e cronaca, poesia in versi e testimonianza storica, invenzione fantastica e intervento pubblico.

L’album è un omaggio, nei giorni in cui si celebra la memoria della Shoah, allo scrittore sopravvissuto per quasi un anno ad Auschwitz, “il migliore inviato speciale che l’umanità potesse mandare in quell’inferno”, come ha sintetizzato il presidente di Giulio Einaudi editore, Walter Barberis, alla raffinata e coinvolgente presentazione del volume.