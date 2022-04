“Noodles, acqua bollente e lacrime, di Alberto Albertini

Cominciamo dal titolo: “Noodles (= vermicelli, tipica pasta cinese, semplice e povera di nutrienti), acqua bollente (presumibilmente per cuocere i noodles) e lacrime (= il vero ingrediente di base, che dà sapore a tutto, nella vita)”. Non si sa esattamente cosa intenda l’autore, nello scegliere questo titolo, accompagnato da un’immagine, qui riprodotta, che però non lascia equivoci: Noodles, acqua bollente e lacrime significa sacrificio, lavoro, studio e sempre tanta fatica. Come dire: non esistono ricette per riuscire nella vita, però alcuni validi consigli possono segnare la strada di chi vuole crescere, realizzarsi pienamente (o comunque provarci) e quindi vivere meglio.

“Noodles, acqua bollente e lacrime”, di Albero Albertini, pag. 90, casa editrice Rubbettino *, prezzo di copertina 12 €

Il messaggio diventa ancora più chiaro, leggendo la biografia dell’autore (classe ’66, troppo piccolo, dunque, per vivere l’euforia del ’68), bresciano (ricca e colta provincia italiana), laureato in Filologia Moderna, responsabile dell’innovazione e dello scouting tecnologico di un’azienda quotata, leader mondiale del settore Pharma. E poi, ancora, copywriter, giornalista, consulente di marketing e comunicazione, docente a contratto presso la facoltà Sacro Cuore di Brescia, tra i fondatori della rivista ‘Stile Arte’, ideatore e il direttore artistico del festival ‘Rinascimento Culturale’. Brillante autore de “La classe avversa“, da noi già recensito. Una vita poliedrica e vincente, si direbbe, perché basata sull’impegno, la responsabilità, la fatica. Forse anche la meritocrazia, che ne dite, amici Senior? Un motivo per leggere subito, ci pare.

Lo scopo di Albertini è di raccontare una storia di successi umani in una forma concisa come quella di un breviario. Campioni sportivi, filosofi, scrittori, filantropi, scienziati e altre eccellenze appaiono con i loro esempi e le loro parole, narrati in una prosa chiara ed efficace. Il tutto con, tra le righe, la testimonianza di un uomo che fa tesoro dell'esperienza di imprenditore, professore e studioso, per incentivare anche gli altri. L'autore, dunque, torna con un racconto intimo, che spazia tra i generi, saggio, racconto e pamphlet. Un testo rivolto non solo ai giovani studenti, ma anche a chi cerca una strada diversa da intraprendere nel proprio futuro. Nell'epoca dell'uno vale uno e delle lacrime di coccodrillo, Noodles, acqua bollente e lacrime rappresenta il solido ragionamento sull'importanza di valorizzare la conoscenza, l'esperienza e l'insegnamento dei maestri. Era ora.