Lo storico spettacolo di Andrée Ruth Shammah “I Promessi sposi alla prova” arriva sul palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano

Era il 1984 e, nel teatro che allora si chiamava ancora Salone Pier Lombardo, debuttava – con la regia di Andrée Ruth Shammah – l’ultimo lavoro di Giovanni Testori: una rilettura critica dei “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni, una “messa alla prova”, da parte di una piccola compagnia di paese, guidata da un Maestro d’arte e di vita. In occasione del centenario della nascita di Giovanni Testori e dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, lo spettacolo “I Promessi Sposi alla prova” torna nuovamente in scena, fino al 22 ottobre 2023 al Piccolo Teatro – Teatro Studio Melato

“I Promessi Sposi alla prova” e Giovanni Testori

“Ci sono momenti storici in cui alcuni testi ci sembrano necessari – commenta la regista –. La prima volta che ho messo in scena I Promessi sposi alla prova con Franco Parenti ne sentivo la necessità e la sento oggi, come e forse più di allora. Testori ha accolto, tradito o tradotto le parole di Manzoni in una nuova forma che rende contemporanee e facilmente comunicabili verità antiche di cui abbiamo nuovamente bisogno. Con questo spettacolo, non solo si vuole restituire al pubblico uno dei capisaldi della letteratura italiana e far conoscere e amare la riscrittura di Testori, ma si intende esortare a camminare con una nuova consapevolezza nel nostro tempo e a riscoprire i fondamenti del Teatro, come lo intendo io, ancora e sempre di più”.

E’ importante e doveroso il fatto di avvicinarmi nuovamente a Testori con lo scopo di ritrovare, ancora una volta, il senso del fare teatrale. Testori e Manzoni hanno tanto da dare, in termini di poetica e di bellezza. Ci sono dei testi che diventano molto importanti da riproporre in certi momenti storici sia per il pubblico che li vedrà, sia per i giovani che li percorreranno sulla scena. I Promessi sposi alla prova è sicuramente uno di questi. “Fare teatro – ha commentato Andrée Ruth Shamma – è costruire una visione del mondo, è far nascere dentro di sé la fiducia nel futuro. Il teatro di cui si parla nel testo di Testori per me è la vita e il mestiere con il quale il Maestro inizia ‘la messa alla prova’, è serietà e rispetto delle tradizioni”.

Dettagli dello spettacolo I Promessi Sposi alla prova

Fino al 22 ottobre 2023 Piccolo Teatro – Teatro Studio Melato

di Giovanni Testori – adattamento e regia Andrée Ruth Shammah – con Giovanni Crippa, Federica Fracassi e con Tobia Dal Corso Polzot, Rita Pelusio, Aurora Spreafico, Vito Vicino e la partecipazione di Carlina Torta – scena Gianmaurizio Fercioni – costumi Andrée Ruth Shammah – luci Camilla Piccioni – musiche Michele Tadini e Paolo Ciarchi – produzione Teatro Franco Parenti, Fondazione Campania dei Festival – con la collaborazione di Fondazione Teatro della Toscana, Associazione Giovanni Testori

L’evento fa parte del palinsesto del centenario di Giovanni Testori

Orari: giovedì 12 Ottobre – 19:30; venerdì 13 Ottobre – 19:30; sabato 14 Ottobre – 19:30; domenica 15 Ottobre – 16:00; martedì 17 Ottobre – 19:30; mercoledì 18 Ottobre – 19:30; giovedì 19 Ottobre – 19:30; venerdì 20 Ottobre – 19:30; sabato 21 Ottobre – 19:30; domenica 22 Ottobre – 16:00.

Biglietti: platea intero 33€ – ridotto over 65 21€. Galleria/balconata intero 26€ – ridotto over65 18€

Informazioni: 02 21126116