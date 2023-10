Un Grand Tour d’Italia, andando per mostre

Come nel Settecento, quando molti inglesi intraprendevano il Grand Tour, un viaggio in Italia alla scoperta di siti archeologici e gallerie di dipinti, anche noi vi proponiamo un – possibile – giro del Paese per visitare cinque mostre in cinque città diverse.

Iniziamo con Milano, dove al Palazzo Reale fino all’11 febbraio 2024 sono in esposizione oltre 40 opere che ripercorrono la produzione dell’artista cretese El Greco. Uno sforzo congiunto tra Italia e Spagna per la valorizzazione del lavoro del pittore, attraverso una riflessione storico-critica che mette in luce il ruolo dei modelli italiani nella formazione dell’artista.

Il viaggio prosegue, sempre al Nord, spostandosi in Veneto: a Conegliano fino al 25 febbraio 2024, anticipando le celebrazioni del centenario del Surrealismo, una mostra racconta la Metafisica di Giorgio de Chirico. 71 opere, un’importante selezione dei principali soggetti dell’artista, tra cui i Manichini senza volto e i Trovatori, le Piazze d’Italia e le Torri. Oltre a presentare i motivi più noti, i quadri metteranno in evidenza la gamma di tecniche in cui si è cimentato il maestro: pittura, disegno, acquerello, scultura e litografia.

La fotografia in bianco e nero di Vivian Maier porta verso sud: fino al 28 gennaio Palazzo Pallavicini a Bologna ospita “Vivian Maier – Anthology”, un’esposizione di quasi 150 fotografie originali di una delle fotografe più amate e apprezzate di questo secolo. Novità assoluta è la visione Super 8 che permette di seguire lo sguardo di Maier, che iniziò a filmare scene di strada, eventi e luoghi già nel 1960. Maier filmava tutto ciò che la portava a un’immagine fotografica: osservava, si soffermava intuitivamente su un soggetto e poi lo seguiva.

Roma non può mancare in questo giro per mostre. Palazzo Bonaparte dedica, a fino ad aprile 2024, un’ampia mostra antologica a Maurits Cornelis Escher, uno dei miti del ‘900 nel panorama della produzione grafica contemporanea europea. L’inquieto artista olandese sorprende ancora oggi il pubblico con le sue geometrie impossibili, i quadrati che diventano pesci e ancora uccelli, uomini che tornano quadrati.

Il viaggio termina a Napoli, dove al Palazzo Reale sono in mostra, fino al 9 gennaio 2024, i 104 disegni su Pulcinella realizzati trent’anni fa da Mimmo Paladino. L’artista campano si ispirò all’album Divertimenti per li regazzi (1797) di Giandomenico Tiepolo, omaggiando il capolavoro del Settecento veneziano con carte in cui si illustrano le avventure, la morte e la risurrezione di Pulcinella.

Mostre e cultura, un aiuto anche per la mente

Secondo uno studio norvegese, pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health, andare a visitare le mostre migliora gli stati d’animo. La ricerca ha esaminato per tre anni oltre 50mila persone, sottoponendole a questionari sulle attività creative e culturali svolte e sul loro umore. Si tratta di una delle prove a sostegno di come anche la contemplazione dell’arte possa essere uno strumento utile per migliorare gli stati d’animo.

Oltre alle mostre di cui parliamo dettagliatamente nelle pagine qui accanto, ecco qualche altro suggerimento per apprezzare mostre ed esposizioni in giro per l’Italia. Le Terme di Caracalla accolgono, fino a dicembre, una mostra omaggio alla fotografa siciliana Letizia Battaglia, paladina dei diritti civili. Una selezione di 92 fotografie di grande formato riassume cinquant’anni del suo lavoro, lasciando comunque scoprire l’antico monumento

Arte, storia e politica si intrecciano in “Hayez. L’officina del pittore romantico”, negli spazi della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino fino al 1° aprile 2024. Un percorso originale che mette a confronto dipinti e disegni, con oltre 100 opere provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private e che condurrà i visitatori in un viaggio alla scoperta del mondo di Francesco Hayez, all’interno dell’officina del pittore, per svelarne tecniche e segreti.

La Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze presenta “Anish Kapoor. Untrue Unreal”, nuova grande mostra ideata e realizzata insieme al celebre maestro che ha rivoluzionato l’idea di scultura nell’arte contemporanea. Un percorso tra monumentali installazioni, ambienti intimi e forme conturbanti, creando un originale e coinvolgente dialogo tra l’arte di Kapoor, l’architettura e il pubblico. Fino a febbraio ’24, attraverso opere storiche e recenti, la mostra rappresenta l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’arte di Kapoor nella sua versatilità, discordanza, entropia ed effimerità.

L’Orto Botanico di Palermo propone “Diorami Meraviglie Botaniche in 8 Atti”, il progetto artistico che vede protagoniste otto specie vegetali caratteristiche del paesaggio naturale, sociale e culturale siciliano. Un percorso espositivo multimediale diffuso tra gli spazi del Padiglione Tineo e gli spazi esterni in una sintesi di immagini narrazioni audio, suoni immersivi e installazioni ambientali. Un tour botanico punteggiato dalle composizioni fotografiche di Alessandro Sala che appaiono come un teatro con al centro le piante, abitato dalle voci e dai suoni della narrazione audio in formato podcast di Francesca Berardi che ha combinato stile documentario e fiction, mettendosi nei panni di una genius loci.