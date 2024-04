L’Eubea è la seconda isola greca per dimensione dopo Creta: ed è di gran lunga la meno conosciuta. Separata dalla penisola greca da uno stretto braccio di mare, è in gran parte coperta di boschi di castagno e di abete. La storia dell’Eubea è quella delle sue due città principali, Calcide ed Eretria. Fin dall’età del Bronzo, il processo formativo delle due città d’epoca storica è contemporaneo e parallelo a quello di Atene. Dall’Eubea prese vita un potente fenomeno di mobilità mercantile e coloniale che portò gli Eubei a ruolo di protagonisti nel duplice scenario del Vicino Oriente e della costa italiana del Tirreno. Numerosi e importanti gli stanziamenti e le colonie create dagli Eubei in Magna Grecia e in Sicilia: Ischia, Cuma, Naxos, Reggio Calabria, Messina, Catania, Lentini. Gli archeologi di lingua inglese usano addirittura l’espressione ‘Euboean aura’ a indicare aspetti caratterizzanti di questa cultura materiale diffusa nel mondo coloniale greco d’Occidente e in Etruria.