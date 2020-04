I nostri giovedì su Skype: prossimo appuntamento giovedì 30 aprile, ore 11

DOVE: su Skype, con un collegamento in diretta, per cui riceverete una nostra chiamata. All’atto della vostra prenotazione, riceverete un link per recuperare in ogni momento la connessione con noi

ARGOMENTi

All’inizio del nostro incontro avremo, gradito ospite, il dottor EVASIO PASINI, cardiologo e consulente scientifico della nostra testata, come ben sanno i lettori che leggono la sua rubrica “Scienza e salute”

Di recente il dottor Pasini ha scritto per la nostra testata articoli di particolare interesse scientifico. Suggeriamo a chi non li avesse letti, di farlo prima di giovedì, anche per avere la possibilità di chiedergli ulteriori approfondimenti:

Preghiamo gli amici grey panthers interessati a porre domande al dottor Pasini, di prenotarsi qui sotto, inserendo il titolo della domanda che vorranno porre. Così potremo programmare per rispondere a tutti

Seguirà poi il nostro Gabriele Resigotti, che presentare due APP di cui si sta parlando molto: IMMUNI e AllertaLOM, della Regione Lombardia, al tempo del Corona virus.

Integrerà la presentazione di Gabriele Giovanna Maggiori, che ci dirà come e quanto si sta apprendendo dall’uso di AllertaLOM

