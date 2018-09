Assunzioni agevolate over 50

In realtà, agevolazioni per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati con più di 50 anni.

Innanzitutto, c’è il bonus contributivo al 50% previsto dalla legge 92/2014, articolo 4, commi da 8 a 11. Riguarda l’assunzione a tempo indeterminato o determinato (anche in somministrazione) e le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine agevolati, di lavoratori che abbiano almeno 50 anni e siano disoccupati da almeno 12 mesi.

L’agevolazione dura 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, 12 mesi per quelle a termine. Nel caso in cui queste ultime vengano poi trasformate in tempo indeterminato, si applica lo sconto contributivo per 18 a partire dalla data della prima assunzione a termine. Trova tutti i dettagli applicativi nella circolare INPS 111/2013.Colgo l’occasione per sottolineare che questo incentivo si applica anche alle assunzioni agevolate di donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi, oppure da sei mesi nel caso in cui lavorino in un settore caratterizzato da alta disparità di genere oppure in aree economiche svantaggiate.

C’è poi un’agevolazione per le assunzioni degli over 50 che riguarda esclusivamente le regioni del Sud.

E’ previsto dal comma 893 della legge 205/2017 (la manovra 2018) e prevede uno sgravio contributivo al 100%, fino a un massimo di 8.060 euro, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni, oppure di lavoratori con più di 35 anni se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.Questa agevolazione riguarda solo le assunzioni effettuate nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.