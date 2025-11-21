Nella Carta dei Servizi Vidas, il grande valore sociale dell’assistenza domiciliare

VIDAS, come è noto, difende il diritto del malato a vivere anche gli ultimi momenti di vita con dignità. È un’associazione di volontariato laica, fondata da Giovanna Cavazzoni a Milano, nel 1982. Offre assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ai malati con patologie inguaribili a domicilio e nell’hospice Casa Vidas (degenza e day-hospice). Un servizio garantito da équipe socio-sanitarie, con figure professionali, tutte specializzate in cure palliative, affiancate da volontari selezionati. Un fondamentale supporto alla malattia e al dolore
Un percorso di oltre quarant’anni accanto a chi soffre e che ha raggiunto 45.000 persone: anziani, adulti e dal 2015 anche bambini. Per loro nel 2019 è stata inaugurata Casa Sollievo Bimbi, primo hospice pediatrico della Lombardia per l’accoglienza di minori gravemente malati e il sostegno alle famiglie. L’attività di formazione per operatori e di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza accompagnano da sempre quella assistenziale.
Una campagna per rafforzare l’assistenza domiciliare
Oggi in Italia le persone con più di 75 anni sono 8 milioni. Tra loro, una su quattro convive con due o più patologie croniche. Gli anziani fragili, perché malati, soli o privi di una rete sociale in grado di sostenerli, sono 1.800.000. A fronte di questo scenario, il sistema di cura fatica a reggere l’impatto: a livello nazionale i servizi residenziali coprono appena il 7,6% del fabbisogno, mentre l’assistenza domiciliare raggiunge il 30,6% delle persone che ne avrebbero bisogno, con una media di 14 ore di assistenza all’anno per anziano. (Fonti: CERGAS Bocconi 2024, 7° Rapporto Osservatorio Long Term Care (OLTC))
In questo contesto, diventa sempre più importante il ruolo degli enti del terzo settore, chiamati a intervenire dove il welfare pubblico non riesce a garantire continuità di cura. Una necessità che VIDAS – organizzazione non profit da oltre 40 anni impegnata nell’assistenza gratuita dei malati inguaribili e delle loro famiglie – intercetta sempre più spesso nella propria attività quotidiana.
Per rispondere a questo bisogno crescente della popolazione anziana, VIDAS ha rafforzato il servizio di assistenza domiciliare dedicato ai pazienti adulti, con un’attenzione particolare verso i più fragili, over 75 e con patologie croniche. Il servizio garantisce loro una presa in carico continuativa, con reperibilità medico-infermieristica h24, monitoraggio telefonico costante e un’intensità di visite domiciliari modulata in base al quadro clinico. Quando necessario, all’assistenza si affianca anche la fornitura di ausili sanitari essenziali, come letti articolati e carrozzine.
“Negli ultimi anni è cambiato profondamente il profilo dei nostri pazienti adulti: oggi sei su dieci hanno più di 81 anni e convivono con malattie cronicizzate nel tempo, spesso in condizioni di fragilità – dice Giada Lonati, medico palliativista e direttrice sociosanitaria di VIDAS -. Negli ultimi cinque anni il numero di persone con patologie croniche non oncologiche che assistiamo a domicilio è aumentato di oltre il 50% e rappresenta ormai circa un terzo dei quasi 2.000 pazienti adulti che curiamo a casa. Sono percorsi lunghi e complessi, che richiedono continuità di cura e un riferimento unico. Per rispondere a questa nuova domanda, abbiamo potenziato l’assistenza domiciliare, attivando una nuova équipe e portando a cinque quelle dedicate agli adulti, così da garantire una presa in carico stabile e ridurre gli accessi non necessari ai servizi di emergenza.”
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Nella foto d’apertura Setting di Musicoterapia in Casa Vidas
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