Il concetto di longevità sta evolvendo, spinto dai progressi della scienza e dalla crescente attenzione verso uno stile di vita che non si limiti ad allungarla, ma che ne migliori anche la qualità. Quest’anno, il Milan Longevity Summit torna dal 21 al 29 marzo 2025, con un programma focalizzato sul miglioramento del benessere psicofisico. La città di Milano si conferma come uno dei principali centri mondiali di ricerca e innovazione in ambito di longevità sana e accessibile a tutti.

L’importanza e la responsabilità di affrontare le sfide di una società sempre più longeva emergono anche dai dati: al 1° gennaio 2024, in Italia si contano 22.552 centenari, di cui oltre l’80% sono donne. Tra questi, 677 individui hanno superato i 105 anni e 21 hanno raggiunto i 110 anni o più. Più del doppio rispetto al 2009. Considerando che al 1° gennaio 2014 i centenari erano 17.252, la crescita in un solo decennio è stata di oltre il 30%. Questi numeri riflettono non solo i progressi medici e sociali, ma anche l’urgenza di definire nuovi paradigmi per garantire che una vita più lunga si accompagni a una migliore qualità della stessa.

L’apertura dell’evento sarà affidata a Shinya Yamanaka, pioniere della medicina rigenerativa, che condividerà i risultati delle sue ricerche e delle sue scoperte in relazione alla longevità.

Nell’edizione di quest’anno il Summit ospiterà nel capoluogo lombardo un ricco programma di incontri, con un panel ancora più ampio di scienziati ed esperti di fama mondiale, con un’importante novità. Milano sarà la prima città al mondo a diventare un laboratorio di longevità, in cui verranno proposti workshop aperti al grande pubblico, che offriranno la possibilità di comprendere le implicazioni legate al concetto di longevità e l’importanza del vivere meglio.

Quest’anno il Summit prevede anche un importante appuntamento a Roma. La capitale ospiterà il primo Vatican Longevity Summit, voluto da Alberto Carrara, Presidente dell’Istituto Internazionale di Neurobioetica (IINBE) e Viviana Kasam, fondatrice di BrainCircle Italia, che si terrà il 24 marzo nell’ambito del Giubileo della Speranza 2025.

Il progetto si propone di rendere Milano un punto di riferimento globale per la sperimentazione e l’apprendimento, invitando la cittadinanza a riflettere e ad adottare pratiche che favoriscano una vita più lunga e in salute.

“Il Milan Longevity Summit nasce dall’intuizione di Viviana Kasam, che ha saputo cogliere l’importanza della longevità non solo come sfida scientifica, ma come trasformazione sociale, culturale ed economica. Dopo una prima edizione che ha conquistato l’attenzione degli addetti ai lavori, del pubblico e dei media, diventando il centro di dibattiti e lo spunto per un networking costruttivo, verso innovazioni scientifiche e di pensiero, l’edizione 2025 prosegue in questa direzione, con un nuovo format che trasformerà Milano in un laboratorio urbano per la salute, dove la ricerca e il dibattito interdisciplinare si intrecciano. Attraverso il contributo di scienziati, accademici, aziende e istituzioni, il Summit affronta le implicazioni della longevità a 360 gradi: dall’organizzazione urbana al mondo del lavoro, dalle pensioni all’innovazione sociale, ponendo Milano al centro del dibattito globale” dichiara Marilena Citelli Francese, Presidente di BrainCircle Italia.

“Il Milan Longevity Summit 2025 vuole essere il crocevia di tutte le discipline scientifiche e sociali coinvolte nello studio della longevità e dei suoi impatti sulla società del futuro. Per questo motivo il comitato scientifico ha chiamato a Milano colleghi da tutto il mondo che da anni studiano la longevità da prospettive diverse e complementari. Assisteremo a presentazioni sugli aspetti molecolari e cellulari di un organismo che invecchia (o che ringiovanisce), sulle tecnologie diagnostiche che permettono di inquadrare la salute di una persona con incredibile precisione, sulle strategie di riprogrammazione epigenetica delle cellule e le loro future applicazioni nelle terapie delle malattie legate all’invecchiamento. Ma avremo anche presentazioni di studi sull’invecchiamento attivo, sull’alimentazione e l’esercizio fisico come basi di tutti gli interventi preventivi. Scopriremo che è possibile tracciare i processi di ringiovanimento biologico con semplici test su sangue o individuare precocemente i processi neurodegenerativi con imaging molecolari di nuova generazione. L’obiettivo finale del Summit 2025 sarà quello di tracciare la strada per una longevità in salute accessibile a tutti favorendo i processi di trasferimento tecnologico dai laboratori di ricerca alla clinica e suggerendo indirizzi di sviluppo al legislatore per una politica di supporto alle iniziative scientifiche, sociali e imprenditoriali coinvolte nel cambiamento” commenta il Prof. Alberto Beretta, Presidente del Comitato Scientifico del Milan Longevity Summit

“Con la crescita del numero di persone over 80 che si registra oggi nel nostro Paese e nella nostra città, è sempre più importante interrogarsi su quali politiche e azioni occorre mettere in campo per rispondere ai bisogni e alle necessità di salute, welfare, lavoro e servizi manifestate dalla popolazione anziana – commenta il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Con il suo approccio, scientifico e costruttivo, il Milan Longevity Summit saprà dare anche quest’anno un importante contributo al dibattito. Gli studi e gli approfondimenti che esperti e ricercatori proporranno negli appuntamenti e workshop in programma saranno utili per affrontare i temi dell’invecchiamento attivo e della longevità, anche sotto il profilo delle sfide e delle opportunità che questo cambiamento della società apre”.

Milan Longevity Summit, laboratori di longevità

I Longevity Labs rappresentano la novità principale del Milan Longevity Summit 2025, ispirati da una narrazione pratica dei fondamenti per una migliore qualità di vita, a prescindere dall’età. Questi laboratori interattivi, aperti gratuitamente al pubblico previa prenotazione, offriranno un’opportunità unica per apprendere insieme come migliorare la qualità della vita e invecchiare in salute. Conducendo sessioni pratiche e conferenze scientifiche introduttive, esperti di fama internazionale guideranno i partecipanti nell’esplorazione di strategie efficaci per un invecchiamento sano.

I laboratori tratteranno temi come l’utilizzo delle tecnologie digitali per semplificare la connessione e migliorare la qualità della vita, l’importanza della cultura e dello spettacolo per il benessere e come pianificare un futuro prospero affrontando le sfide dell’economia della longevità. Sarà inoltre possibile scoprire come la danza e la meditazione contribuiscano al benessere psicofisico, esplorare le principali problematiche legate a un invecchiamento sano e imparare come i medici possano diventare mentori per la salute della comunità. Ci saranno anche laboratori focalizzati sulla preservazione della salute cognitiva, sull’importanza di un ambiente che favorisca il benessere e su come prendersi cura della salute orale per mantenere un sorriso che dura nel tempo. Altri temi riguarderanno l’impatto della ricerca spaziale sulla longevità e il ruolo dei dispositivi indossabili come fattore in ambito sanitario.

L’offerta dei Labs è consultabile nella sezione dedicata del sito

Il Fascicolo “Vivere sani più a lungo si può?”

A supporto del Summit, è stato realizzato il fascicolo “Vivere sani più a lungo si può?”, per mettere a disposizione di tutti, in modo semplice e rigoroso sul piano scientifico, i principi per vivere in salute, fisica e mentale, a ogni età. La pubblicazione, da un’idea di Viviana Kasam e a cura di Vitalba Paesano, Direttrice della nostra testata, nasce grazie al contributo di oltre venti esperti – tra medici, ricercatori e studiosi – che hanno condiviso le più recenti scoperte scientifiche e le strategie per una vita più sana.

Il documento è disponibile gratuitamente qui