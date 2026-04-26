Internet Cafè in redazione: consulenza digital gratuita a giugno e luglio, su appuntamento

E’ riservata ai possessori della Grey Panthers Premium Card, la consulenza gratuita, che forniremo in redazione dall’8 di giugno al 10 di luglio, la mattina, per appuntamento, con incontri individuali di 30 minuti, per sciogliere dubbi e incertezze sull’uso di Smartphone, App, Spid e mondo web

Qualcuno ricorderà l’esperienza già fatta in passato, con la presenza di ragazzi in PCTO. Il successo di allora e le richieste dei lettori ci invitano a riproporre l’esperienza, in formula rinnovata, sui problemi pratici della vita digitale quotidiana.

A giugno e luglio. infatti, sarà attivo il “Grey Panthers Internet cafè”, sportello digitale aperto ai lettori, che, su appuntamento, hanno la possibilità di avere una consulenza Digital personalizzata. Gli incontri sono individuali e dedicati a domande e dubbi tecnologici, che possono essere sottoposti portando con sé pc, smartphone o tablet.

Quando: la mattina dalle 10 alle 12, dall’8 giugno al 10 luglio, con incontri di 30 minuti l’uno. Chi desidera iscriversi, può contattarci via mail scrivendo a grey-panthers@grey-panthers.it, e indicando

le proprie generalità: nome, cognome, località di residenza e la conferma di essere registrati a www.grey panthers.it,

conferma di essere possessori della Grey Panthers Premium Card attiva al 2026.

i temi sui quali si desidera la consulenza digitale.

Dove: presso la redazione Grey Panthers, MM verde e rossa Loreto, a Milano

Costo: la consulenza è gratuita, riservata ai possessori della Grey Panthers Premium Card

Chi non fosse possessore della Grey Panthers Premium Card può procurarsela seguendo questo link