Un’estate in compagnia degli audiolibri (gratuiti) de il Narratore

Il Narratore, editore di audiolibri che i nostri lettori hanno imparato a conoscere, ha aderito all’iniziativa Solidarietà Digitale lanciata dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica nel periodo di lockdown e che proseguirà fino all’autunno.

Questo periodo può essere utile per avvicinarsi ancor più alle meraviglie della fantasia letteraria e per apprendere nuovi percorsi del pensiero attraverso le voci dei grandi autori della cultura italiana e internazionale. Per questo il Narratore offre la possibilità di scaricare e ascoltare gratuitamente gli audiolibri del suo catalogo letti da voci professionali e sapienti che danno vita alle storie più belle.

Ogni settimana, fino a settembre, seguendo questo link https://www.ilnarratore.com/it/custom/a-casa-con-il-narratore-audiolibri/?linkid=5p9z3PGhdIOn si trovano opere letterarie messe a disposizione in versione integrale, scaricabili in digital download Mp3, per poterle ascoltare da qualsiasi dispositivo: desktop, tablet e smartphone.

Ecco qualche audiolibro già a disposizione per il download gratuito:

Jules Verne – Viaggio al centro della Terra

Il professor Otto Lidenbrock trova in un vecchio libro del ‘400 una pergamena che contiene un messaggio scritto in caratteri runici. Il messaggio viene decifrato da Axel, nipote del rinomato professore di mineralogia che insegna in un prestigioso ginnasio di Amburgo, dove vive. Il testo, tradotto in latino, contiene le indicazioni per raggiungere il centro della Terra attraverso il vulcano Snaeffels, in Islanda. Accompagnato da Axel e da Hans (un cacciatore islandese) il professore inizia così il suo viaggio di esplorazione dentro le viscere della Terra. Non sarà una passeggiata facile e liscia come l’olio perché dovranno fare i conti con il calore elevato, l’assenza di acqua che li porterà a deliri, scalate e discese che metterebbero alla prova anche il più esperto alpinista.

Luigi Pirandello – Le sorprese della scienza – Mondo di carta

“La dura esperienza in altre città, o signori, ha purtroppo dimostrato che gl’impianti idro-termo-elettrici sono della massima difficoltà e serbano dolorosissime sorprese. Nessuno può far miracoli, e tanto meno, su la base d’un così fatto progetto, potrà farne il Municipio di Milocca!”.

Questo discorso del consigliere Maganza pronunciato in un’aula comunale dei primi del Novecento è ancora di grande attualità perchè descrive lo stato d’animo in italia rispetto all’innovazione tecnologica. In “Le sorprese della scienza” Luigi Pirandello racconta il caso del Comune di Milocca (oggi Milena, in provincia di Caltanissetta) .

Antonio Fogazzaro – Piccolo mondo antico

“Piccolo mondo antico” è pubblicato da Antonio Fogazzaro nel 1896, dopo le amare e luttuose vicende della sua vita (un anno prima muore il figlio ventenne Mariano). Il romanzo, meditato e lentamente composto fin dal 1889, è ambientato negli anni che precedono la seconda Guerra di Indipendenza, nella Valsolda, sulle sponde italiane del lago di Lugano. E’ la storia della famiglia del nobile Franco Maironi, cattolico e liberale, e della piccolo-borghese Luisa Rigey, al cui matrimonio si era opposta la filo-austriaca marchesa Orsola, nonna di Franco. Le difficoltà economiche e il senso profondo di schiettezza e di giustizia che anima Luisa, rispetto al carattere flessibile di Franco, rendono difficile il rapporto fra i due coniugi fino ad allontanarli quando la piccola figlia Maria muore annegando nel lago; ma mentre Luisa si chiude in se stessa e si dedica allo spiritismo nell’illusione di ricostituire un contatto con la bambina, Franco si trasferisce a Torino, dove lavora e acquisisce la coscienza della necessità di partecipare attivamente alla liberazione delle terre italiane dall’occupazione austriaca.

Jules Verne – L’isola misteriosa

L’avventura narrata ne “L’isola misteriosa” inizia durante l’assedio di Richmond, nel periodo della Guerra di Secessione americana. Un gruppo di cinque prigionieri civili nordisti (un giornalista, un ingegnere, un marinaio, uno schiavo di colore liberato e un ragazzo) decide di fuggire dalla città in una maniera coraggiosa e bizzarra: rubando un pallone aerostatico durante un uragano. Dopo numerosi giorni di volo in balia della tempesta, il gruppo naufraga su un’isola vulcanica del Pacifico meridionale non segnata sulle mappe e fuori dalle principali rotte, che chiameranno Isola Lincoln, in onore del presidente americano

Nel catalogo messo a disposizione da il Narratore tanti altri titoli, cliccare qui per visionarli tutti. Buon ascolto!

Informazioni utili. Per scaricare gli Audiolibri, cliccare sull’immagine. Si aprirà subito il download, salvare i titoli in una cartella nominandola come prefertite. Attenzione: i file che compongono ogni audiolibro sono contenuti in una cartella .Zip perché formati da più tracce audio. Si deve de-zippare il file, con apposito programma Winzip scaricabile gratuitamente dalla rete, sia per Windows sia per iOS, per desktop o mobile. Solo dopo essere stati de-zippati i file potranno essere ascoltati da qualsiasi Player Mp3. Per chi utilizza sistemi iOS Apple si consiglia di utilizzare Browser Chrome o Firefox (spesso Safari non permette il download di contenuti da altri siti e/o store).