Convegno Rotary, a Cremona, il 7 maggio: venite anche voi, ci siamo anche noi

L’invito arriva direttamente dal Rotary International Distretto 2050 -Italia e in particolare dalla Commissione Distrettuale “Una certa età”, composta da membri senior, autorevoli e iperattivi, che dimostrano, anche con l’organizzazione di questo Convegno, come avere “una certa età” può essere un plus, un mix, cioè, di esperienza, consapevolezza e di quella straordinaria capacità di mettere sempre in gioco la vita, che piace tanto a noi Grey Panthers. Per questo, forse, siamo stati coinvolti e l’invito, dicevamo, è esteso a tutti i nostri amici e lettori. Ma procediamo per punti:

Quando: sabato 7 maggio 2022, dalle 9.30 alle 12.00

Dove: a Cremona presso la struttura Il lago dei Cigni – via delle Industrie, 28

Tema del Convegno (in presenza, nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti): “Una certa età: solitudine e …dintorni”

Come partecipare: richiedere l’invito via mail a grey-panthers@grey-panthers.it entro il 3 maggio p.v.

Il Convegno dal titolo “Una certa età: solitudine e… dintorni”, si articolerà in una serie di interventi su temi di grande interesse per il mondo degli over60:

“Sicurezza a 360°, anche sul web” Michele Davide Sinigaglia, Questore di Cremona

“Welfare : limiti, criticità, soluzioni” , con Vittorio Pellegri, presidente regionale ANAP Lombardia (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di Confartigianato

: , con (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di Confartigianato “Solitudine e nostalgia. Malattie o sentimenti? Con Pietro Pontremoli (Rotary Club Pavia-Minerva), Psicanalista, docente universitario , formatore internazionale del Rotary

Con (Rotary Club Pavia-Minerva), , formatore internazionale del Rotary “L’età conquistata, come viverla al meglio. Esperienza digitale e qualità di vita”. Con Vitalba Paesano , editore della testata online www.grey-panthers.it

Moderatore: Cristiano Crotti (Rotary Club Cremasco San Marco), Medico chirurgo, specialista in idrologia medica