Superare le barriere che ostacolano l’accesso alla salute e rivalutare il diritto alla Salute

Sostenuta da Mutua MBA e Health Italia, Banca delle Visite è il progetto solidale gestito dall’omonima Fondazione, che opera senza scopo di lucro in tutta Italia a favore di chi non ha un piano sanitario nazionale né la possibilità di sostenere costi privati per visite specialistiche ed esami

La Fondazione nasce nel luglio del 2015 per iniziativa di Mutua MBA, Health Italia SpA ed Health Assistance ScpA, realtà impegnate nel mondo dell’healthcare e della sanità integrativa che, su intuizione di Massimiliano Alfieri, già presidente di Mutua MBA, e Oscar Pischeddu decidono di dare vita a una realtà solidale ispirata ai valori del mutuo soccorso per sostenere e tutelare la Salute dei più bisognosi nel pieno rispetto della dignità dell’individuo. Nei suoi primi anni di attività, la allora Fondazione Basis promuoveva iniziative legate in particolare ai giovani con problemi di salute, sostenendo diverse situazioni di bisogno.

Nel 2017 la Fondazione adotta il progetto pilota di Banca delle Visite, originato da un team di collaboratori in Puglia, e lo diffonde tra i soci e i promotori della Mutua MBA, che sposano il progetto di poter aiutare così anche chi non ha un piano sanitario né ha la possibilità di sostenere costi privati per visite specialistiche ed esami. È l’inizio dello sviluppo del circuito solidale che inizia a donare visite e prestazioni sanitarie a persone bisognose, segnalate tramite passaparola degli stessi Soci Promotori.

Nel 2019 la Fondazione ottiene il riconoscimento di Onlus e nel corso del 2021 adotta l’attuale la denominazione di Banca delle Visite Onlus. Con la riforma del Terzo Settore, la Fondazione completa l’iter per la registrazione al Registro Unico del Terzo Settore da gennaio 2024 e assume la denominazione di Banca delle Visite Ets.

La missione di Mutua MBA

La missione di Mutua MBA è legata al superamento delle barriere che ostacolano l’accesso alle cure. Creare e sostenere Banca delle Visite è uno sbocco naturale per una Società di mutuo soccorso che mette le persone al centro, impegnandosi nella realizzazione di un welfare inclusivo, integrato tra pubblico e privato sociale no-profit. Prevenzione e diagnosi precoce, secondo la filosofia della Muta MBA, non devono essere privilegi di pochi, ma opportunità concrete per ogni individuo, a prescindere dall’età, dalla professione o dalla storia clinica.