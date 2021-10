Giovedì 28 ottobre, su Zoom, ore 11: incontro con la dott. Stefania Zazzi sul tema “Territorio e diritto alla salute”

Giovedì 28 ottobre, ore 11, su Zoom, parliamo di “Territorio e diritto alla salute”- conferenza con la partecipazione della dottoressa Stefania Zazzi * Come abbiamo imparato a conoscere, nelle precedenti conferenze della dottoressa Zazzi, il 24 febbraio 2021, il 22 aprile 2021, il 17 giugno 2021, il SSN, Sistema Sanitario Nazionale istituito nel 1978 con la L. 833, è chiamato “sistema” perché è basato su ambiti di competenza conseguenziali : la prevenzione, la cura e la riabilitazione . Il prossimo 28 ottobre ci addentriamo, invece, nella MEDICINA PREVENTIVA che è la porta d’ingresso al DIRITTO ALLA SALUTE, perché sappiamo che ogni DIRITTO collettivo richiama a DOVERI individuali. La Salute come diritto/dovere di ognuno.

La domanda a cui vogliamo rispondere è : come ogni persona ha il dovere di evitare e/o ritardare l'avvento e l'aggravarsi dello stato di malattia? Si tratta della responsabilità individuale di mantenersi in buona salute. La risposta si articola nei vari contesti che spaziano dagli stili di vita all'alimentazione, dagli screening collettivi alle vaccinazioni, dalla informazione diffusa alla formazione sull'uso dei farmaci.

Nell’incontro affronteremo la questione passando da una Sanità collettiva efficace ed efficiente, esercitata dal nostro SSN che ne ha gettato sapientemente le basi e i principi ispiratori, alla responsabilità del singolo per la Salute individuale e questo è un vero e proprio cambiamento culturale confermato da scienza e ricerca.

L'appuntamento è per giovedì 28 ottobre, alle ore 11, su Zoom, piattaforma che abbiamo già utilizzato abitualmente e che ormai gli amici Grey Panthers conoscono bene.

Per partecipare alla conferenza e porre domande, confermare la presenza via mail a grey-panthers@grey-panthers.it entro il 25 ottobre La procedura per partecipare ai nostri incontri su Zoom Confermata la nostra solita procedura: se un tema proposto è di vostro interesse, basta confermare la presenza scrivendoci a grey-panthers@grey-panthers.it Riceverete come conferma il nostro invito su Zoom, con un link cui dovrete accedere all’ora stabilita. Verrete inseriti in una stanza di attesa e noi, uno dopo l’altro, vi daremo accesso all’incontro. Per maggiori informazione e per fare il download che vi permetterà di partecipare, cliccate qui

* Stefania Zazzi medico, laureata all’Università Statale di Milano in Medicina Generale con specializzazione in Psicoterapia della Famiglia e delle Organizzazioni secondo l’orientamento sistemico-relazionale (Iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti). Presso il Comune di Milano ha svolto per 40 anni attività come funzionaria dei servizi socio-assistenziali e come Direttore di Comunità, Responsabile di vari servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali ( afferenti agli Assessorati delle Politiche Sociali ). Si è occupata anche di *medicina sociale per l’avvio di progetti e sperimentazioni territoriali . *La medicina sociale è una scienza che promuove la salute nel singolo e nella collettività, secondo principi di integrazione dell’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale, di diffusione dell’educazione sanitaria e della medicina come oggetto di promozione culturale per il “fare Salute” diffuso. E’ figura nota al pubblico di Grey Panthers, che ne ha particolarmente apprezzato gli interventi, nei nostri incontri del giovedì su Zoom.