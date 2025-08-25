La storia d’amore tra Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre

La guerra in Francia era iniziata esattamente il 3 settembre 1939, quando Gran Bretagna e Francia, onorando il loro impegno di garantire l’integrità territoriale della Polonia, dichiararono guerra alla Germania. E poco dopo Jean Paul Sartre, come molti giovani, fu richiamato alle armi, e inviato al fronte. Ma molto presto – nello stesso mese di settembre del 1939 – fu fatto prigioniero dai Tedeschi, che avevano occupato gran parte del territorio francese, e per un certo tempo rimase chiuso in un campo di concentramento.

E dalla prigionia scriveva alla desiderata Simone a Parigi: “se ci fosse stato bisogno di sentire fino a che punto siamo uniti, questa guerra ‘fantasma’ avrebbe avuto almeno questo di buono, di mettere in evidenza i miei sentimenti. Ma non era necessario. Tuttavia essa dà una risposta alla domanda che vi tormentava. Amore mio voi non siete ‘una cosa della mia vita’, sia pure la più importante – perché la mia vita non è più mia, non la rimpiango nemmeno – e voi siete sempre me. Voi siete molto di più, siete voi che mi permettete di immaginare qualsiasi avvenire in questa vita“.