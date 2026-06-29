I retroscena della Storia nella voce e nei racconti di Alessandro Barbero

Capire il presente attraverso l’analisi dei grandi eventi del passato: un viaggio immersivo tra biografie, curiosità e dinamiche sociali, pensato per raccontare i personaggi e le rivoluzioni che hanno segnato la vita del nostro mondo

“Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e conferenze di Storia” rappresenta un punto di riferimento fondamentale nell’ambito della divulgazione culturale e storica.

La formula è capace di raccogliere un grandissimo seguito di ascoltatori, catturando l’interesse di un pubblico di ogni età, attento e appassionato. Al centro del progetto c’è la straordinaria capacità narrativa di Alessandro Barbero, noto storico e docente universitario, che riesce a coinvolgere chi ascolta, arricchendo la narrazione di dettagli e curiosità, senza mai perdere di vista l’attendibilità dei dati storici.

Il progetto è nato in modo indipendente nel 2018 dall’intuizione di Fabrizio Mele, un appassionato ammiratore di Barbero, che ha deciso di raccogliere e curare i contenuti delle lezioni del professore, trasformandoli in una raccolta a scopo divulgativo. Il canale di diffusione (Spotify) ha l’intento di riunire in un unico spazio un patrimonio culturale e storico immenso che, altrimenti, rimarrebbe disperso e frammentato in rete.

Gli argomenti trattati, all’interno degli oltre 200 episodi pubblicati, analizzano gli eventi dall’epoca medioevale fino ai giorni nostri. Appartengono al podcast le lezioni al Festival della Mente di Sarzana (Liguria), conferenze e interventi in università, teatri e centri di ricerca culturali italiani ed europei. Dai dettagli della vita quotidiana nei secoli passati alle biografie dei personaggi che hanno cambiato il corso della Storia, ogni ascolto offre strumenti chiari per interpretare il passato e comprendere meglio le dinamiche del nostro presente.

L’iniziativa testimonia il valore della divulgazione nata direttamente dagli utenti, per preservare un patrimonio comune e metterlo a disposizione di tanti. Grazie a un attento lavoro di digitalizzazione, editing e ottimizzazione dell’audio, sono stati messi in salvo e valorizzati interventi storici che sarebbero andati dispersi o dimenticati.

L’intera raccolta delle lezioni è facilmente accessibile in formato digitale e non richiede alcun tipo di abbonamento. Il podcast è disponibile, infatti, gratuitamente su Spotify, la piattaforma principale su cui ha riscontrato il maggior successo, registrando oltre dodicimila recensioni positive con una valutazione di 4,9 stelle. Un riscontro eccezionale che testimonia l’alto gradimento degli ascoltatori. Per garantire la massima diffusione, la raccolta è disponibile anche su altri canali di grande diffusione dedicati all’ascolto digitale, tra i quali Apple Podcast e Amazon Music, confermando il valore culturale e inclusivo.

In apertura: Photo: Internet Archive/Public Domain- London Stereoscopic Company/Getty Images

Per ascoltare “Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e conferenze di Storia”: