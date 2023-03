Argomenti scomodi di medicina sociale, affrontati con la dottoressa Stefania Zazzi

Dal 30 marzo una nuova opportunità per i lettori: consultazione privata e personale, su Zoom, con la nostra esperta di medicina sociale per affrontare argomenti scomodi dell’esistenza. Vediamo come

Un servizio innovativo e utilissimo che mettiamo a disposizione dei nostri lettori, grazie alla disponibilità e competenza della dottoressa Stefania Zazzi, ben nota al nostro pubblico: appuntamento su Zoom, una volta al mese, per affrontare, individualmente a quattr’occhi con l’esperta, temi scomodi di medicina sociale. In questo video lo spirito che animerà questi incontri, le informazioni utili, gli esempi. Di seguito, invece, le modalità di accesso.

Quando: al giovedì h. 11.00-12,00

Date: 30 marzo – 25 maggio– 6 luglio – 28 settembre – 26 ottobre -30 novembre

Dove: su piattaforma Zoom, previo invito

Modalità per partecipare

Massimo 4 appuntamenti in ogni incontro di sportello, della durata di 15 minuti l’uno, previo prenotazione scrivendo a grey-panthers@grey-panthers.it Oggetto da indicare nella mail: Sportello dott. Zazzi- Argomenti scomodi di medicina sociale

Le mail devono arrivare almeno 15 giorni prima dell’appuntamento; devono chiaramente indicare per esteso la natura del problema da affrontare e indicare quale domanda fondamentale deve essere posta. Indicare anche il numero dell’argomento (qui in calce indicato)

Più precisa è la richiesta, più approfondita e completa può essere la risposta

Argomenti e temi

argomento n. 1 = vivere soli e da soli , ovvero come contrastare la solitudine

argomento n. 2 = decadimento cognitivo, ovvero come riconoscerlo e gestirlo

argomento n.3 = perdita e lutto, (non solo morte, ma perdita di competenze, lavoro, casa) per avere una equilibrata visione d’insieme

argomento n. 4 = i contesti di emergenza e di urgenza: come affrontarli, quale comportamento è il migliore

* Stefania Zazzi medico, laureata all’Università Statale di Milano in Medicina Generale con specializzazione in Psicoterapia della Famiglia e delle Organizzazioni secondo l’orientamento sistemico-relazionale (Iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti). Presso il Comune di Milano ha svolto per 40 anni attività come funzionaria dei servizi socio-assistenziali e come Direttore di Comunità, Responsabile di vari servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali ( afferenti agli Assessorati delle Politiche Sociali ). Si è occupata anche di *medicina sociale per l’avvio di progetti e sperimentazioni territoriali . *La medicina sociale è una scienza che promuove la salute nel singolo e nella collettività, secondo principi di integrazione dell’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale, di diffusione dell’educazione sanitaria e della medicina come oggetto di promozione culturale per il “fare Salute” diffuso.