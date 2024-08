Sorriso disarmante, occhi chiari, movenze eleganti, intonazione da Roma sud di cui va orgogliosa, autoironica, minuta, ma con un carattere d’acciaio, (i suoi animali guida sono un amichevole jack russel, ma anche un basilisco – piccolo e letale serpente mitologico): Francesca Fagnani, romana, classe 1976, è la anchorwoman del momento . Il suo talk Belve, ideato e condotto prima sul canale Nove (2018-2019), poi su Rai2 in prime time dal 2021 e stato riconfermato nel palinsesto del secondo canale in onda di martedì, sempre in prima serata, dal 26 novembre 2024 al 14 gennaio 2025. Come ha fatto una laureata in Lettere a polverizzare tutti i record e a entrare di diritto nei programmi più seguiti e amati della Tv?

“Per caso, come sempre nella vita – ha dichiarato – un dottorato in Filologia dantesca mi ha portato all’Università di New York. Era il 2001. L’11 settembre ho visto le Torri gemelle crollarmi davanti agli occhi. Ho capito di essere dentro alla Storia e mi sono presentata alla sede di corrispondenza della Rai per chiedere se potevo essere utile. Ho cominciato a fare la stagista con Giovanni Floris. Una grande esperienza e la certezza che avrei fatto la giornalista” (dall’intervista ad Arianna Ascione per il Corriere della Sera, 25 novembre 2023).