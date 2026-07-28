“Scatti” biologici a 44 e 60 anni segnano l’invecchiamento (che non è lineare e richiede una prevenzione mirata)

Nel linguaggio comune siamo abituati a considerare l’invecchiamento come un processo lento, costante e inesorabile. Immaginiamo il nostro corpo come un orologio biologico che perde progressivamente un piccolo granello di sabbia ogni giorno, muovendosi lungo una linea retta e uniforme

Da medici, tuttavia, osserviamo spesso nella pratica clinica una realtà differente: ci sono momenti in cui i pazienti sembrano mostrare cambiamenti repentini nello stato di salute, nella vitalità o nella suscettibilità ad alcune patologie. Oggi, la scienza offre una spiegazione molecolare straordinaria a questa osservazione clinica.

Una ricerca rivoluzionaria pubblicata nel 2024 sulla prestigiosa rivista Nature Aging suggerisce, infatti, che l’invecchiamento umano non sia affatto graduale. Il nostro organismo sembrerebbe attraversare due vere e proprie “accelerazioni biologiche”, due momenti di rottura posizionati in fasce d’età estremamente precise: intorno ai 44 anni e nei primi anni dei 60.

Per giungere a queste conclusioni, il team di ricerca della Stanford University, guidato dal noto genetista Michael Snyder, ha adottato un approccio scientifico di proporzioni monumentali. Gli studiosi non si sono limitati a fotografare la salute di un gruppo di persone in un singolo momento, ma hanno seguito nel tempo un campione di 108 adulti (di età compresa tra i 25 e i 70 anni) per diversi anni, raccogliendo campioni biologici a intervalli regolari.

L’intensità del monitoraggio è stata impressionante: ogni partecipante ha donato in media 47 campioni nell’arco di 626 giorni.

Questo sforzo ha permesso di analizzare ben 135.239 caratteristiche biologiche differenti, spaziando dagli acidi nucleici (DNA e mRNA) alle proteine, dai lipidi (i grassi nel sangue) fino alla composizione del microbioma di intestino, pelle, bocca e naso.

Il risultato? Una mole monumentale di oltre 246 miliardi di dati biologici molecolari analizzati.

L’elaborazione di questa enorme banca dati ha rivelato una verità sorprendente: circa l’81% di tutte le molecole studiate non cambia in modo lineare con il passare degli anni, ma mostra fluttuazioni e trasformazioni radicali concentrate proprio in corrispondenza dei 44 e dei 60 anni.

Il primo grande “scatto” biologico si consuma attorno ai 40-45 anni

Molti pazienti in questa fascia anagrafica tendono a ironizzare sul fatto che “il fisico non risponde più come una volta”, notando che una cena pesante richiede tempi di recupero più lunghi o che il caffè del pomeriggio compromette il sonno notturno. Ebbene, la scienza ci dice che non si tratta di una suggestione.

A 44 anni, i ricercatori hanno registrato un cambiamento profondo e repentino in tre macro-aree:

Il metabolismo dei grassi (detta lipidomica), dell’alcol e della caffeina: di fatto, i dati mostrano che la capacità del fegato e delle cellule di processare queste sostanze subisce un brusco rallentamento. La salute cardiovascolare: iniziano a modificarsi i fattori molecolari che regolano la reattività dei vasi sanguigni e del flusso ematico. La struttura di pelle e muscoli: si osserva un’accelerazione nel turnover del collagene e delle proteine strutturali che compongono questi organi.

Inizialmente, gli autori dello studio avevano ipotizzato che questo picco dei 44 anni fosse guidato dai cambiamenti ormonali tipici della perimenopausa o della menopausa nelle donne. Tuttavia, estendendo l’analisi ai soggetti di sesso maschile, i ricercatori hanno scoperto con sorpresa che gli uomini della stessa età andavano incontro alle medesime, identiche accelerazioni molecolari.

Gli autori della ricerca, infatti, sottolineano che esistono fattori biologici sistemici della mezza età ancora parzialmente sconosciuti che prescindono dagli ormoni femminili e che meritano di essere indagati prioritariamente nei prossimi anni.

Il secondo “scatto”? Arriva intorno ai 60 anni

La seconda accelerazione biologica si verifica nei primi anni dei 60, un’età cruciale che per molti coincide con la transizione verso l’età senile e il pensionamento.

Se il picco dei 44 anni mina soprattutto l’efficienza metabolica e strutturale superficiale, lo scatto dei 60 anni colpisce i pilastri della funzionalità sistemica dell’organismo.

In questa fase, le modifiche molecolari più consistenti riguardano:

Il metabolismo dei carboidrati (zuccheri): la gestione degli zuccheri diventa meno efficiente, aumentando il rischio di insulino-resistenza e diabete di tipo 2.

la gestione degli zuccheri diventa meno efficiente, aumentando il rischio di insulino-resistenza e diabete di tipo 2. Il sistema immunitario: si assiste a una marcata alterazione delle difese immunitarie (detta Immunosenescenza) e a un aumento dell’infiammazione di basso grado.

si assiste a una marcata alterazione delle difese immunitarie (detta Immunosenescenza) e a un aumento dell’infiammazione di basso grado. La funzionalità renale: i biomarcatori legati alla filtrazione e alla salute del rene mostrano una netta flessione.

i biomarcatori legati alla filtrazione e alla salute del rene mostrano una netta flessione. Ulteriori declini cardiovascolari e muscolari: si accentua la perdita di massa muscolare (detta Sarcopenia) e l’irrigidimento arterioso.

Questo studio ha un notevole valore clinico perché getta una nuova luce sulla genesi delle malattie croniche degenerative tipiche dell’anziano, come le patologie cardiovascolari e le demenze (tra cui l’Alzheimer).

Nella pratica medica sappiamo che l’incidenza di queste malattie non cresce in modo perfettamente graduale anno dopo anno. Spesso il rischio sembra impennarsi bruscamente dopo aver superato determinate soglie anagrafiche.

La scoperta dei due picchi biologici ci suggerisce il motivo: il danno molecolare e l’invecchiamento dei tessuti procedono “a scatti”. Quando il corpo affronta l’accelerazione biologica, se non è supportato da adeguati meccanismi di compenso, può superare la soglia critica che separa la salute dalla malattia dichiarata.

Sebbene gli stessi ricercatori autori di questo studio invitino alla cautela – ricordando che il campione esaminato era relativamente contenuto, che non includeva ultraottantenni e che occorreranno studi più ampi per mappare ogni singola componente biologica – questo lavoro cambia radicalmente il nostro approccio alla medicina preventiva.

Se l’invecchiamento accelera a 44 e a 60 anni, la nostra azione medica e gli stili di vita dei pazienti devono muoversi d’anticipo, agendo come “ammortizzatori biologici” prima che si verifichino questi scatti suggerendo alcuni comprtamementi preventivi:

In vista dei 44 anni è il momento di ottimizzare la dieta, riducendo drasticamente i grassi saturi e l’alcol, e di monitorare con attenzione il profilo lipidico (colesterolo e trigliceridi) e la pressione arteriosa. L’attività fisica contro-resistenza (pesi o corpo libero) diventa essenziale per contrastare il primo declino muscolare.

Alla soglia dei 60 anni diventa prioritario il controllo glicemico e la protezione della funzionalità renale (riducendo il consumo di sale ed evitando l’abuso di farmaci antinfiammatori che sono nefrotossici). Per sostenere il sistema immunitario e combattere l’infiammazione, è fondamentale una dieta ricca di antiossidanti (stile mediterraneo) e una regolare attività aerobica.

In conclusione, la ricerca della Stanford University ci ricorda che il tempo non lascia i suoi segni in modo uniforme. Sapere che il nostro corpo cambia marcia improvvisamente a 44 e a 60 anni non deve spaventarci, ma deve renderci consapevoli: la longevità si costruisce governando questi scatti biologici, trasformando la conoscenza scientifica in azioni quotidiane di salute e prevenzione.

BIBLIOGRAFIA

Shen D. Hornburg , C. Wang, X. Zhou , S. Wu, Michael P. Snyder, W. Zhou. Nonlinear dynamics of multi-omics profiles during human aging. Nature Aging | Volume 4 | November 2024 | 1619–1634