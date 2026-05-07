La crème de la crème del teatro giovane sul palco del Pacta Salone di Milano

Fino all’8 maggio al Pacta Salone di Milano va in scena la quarta edizione di “La crème de la crème”, la rassegna che promuove giovani artisti e compagnie teatrali nate dalle scuole di teatro italiane e internazionali

Torna al Pacta Salone di Milano la quarta edizione di “La crème de la crème”, a cura di Annig Raimondi ed Elisabetta Miracoli, fino all’8 maggio. Una rassegna che promuove giovani artisti e compagnie teatrali nate dalle scuole di teatro italiane e internazionali, per offrire l’occasione di trasformare un progetto teatrale in un’anteprima o in debutto più ufficiale e darne visibilità.

In scena quest’anno, tutti alle ore 20.45: “Le vedove alla cocque” di Bianca Tortato, Teatro Nume, “Il pedagogo dell’infame” della Compagnia Chierici-Cicolella, vincitore del Primo Premio della quarta edizione del Festival inDivenire 2025, “La figliata” di Vincenzo Politano, Quarto Bivio Lab, selezionato al bando College regia Biennale di Venezia 2024, testo finalista Premio Omissis ’24 e vincitore del premio Vallecorsi ’25 e “L’orizzonte non esiste” di Filippo Natola organizzato in collaborazione con Scuola DanzaTeatroOscar e coordinato da Annig Raimondi.

In apertura: “Le vedove alla cocque”, Foto Alessandro Ruggeri

Il programma della rassegna

Giovedì 7 maggio – ore 20.45 “La figliata” regia e drammaturgia Vincenzo Politano – con Eleonora Fedeli, Giulia Quercioli, Gabriele Vollaro – assistenza alla regia Federica Scazzarriello, Giulia Quercioli | supervisione drammaturgica Chiara Arrigoni – scene e costumi Paola Arcuria – voci Vito Marco Sisto, Giulia Franceschini, Federica Scazzarriello

Pina è un femminiello, sospesa a metà tra il femminile e il maschile. E’ un essere doppio, portatore di un’aura speciale, magica. Per questo processioni di disperati si rivolgono a lei. Insieme a Pina, Maria e Luisa condividono una avvilente quotidianità. Le tre donne inventano continui atti di disobbedienza e, per reagire alla marginalità, decidono di attingere alla loro unica risorsa: i corpi.

Venerdì 8 maggio – ore 20.45 “L’orizzonte non esiste” drammaturgia originale di Filippo Natola con inserti dall’Odissea di Omero- regia Filippo Natola – con Raffaele Bilello, Margherita Lisciandrano e Stefano Caramaschi – musiche originali Maurizio Pisati – scenografie Achille Grampa

Simone, un giovane adulto del mondo di oggi, è stato abbandonato da vent’anni da suo padre, Pietro, mai più tornato. Per tutto questo tempo Simone ha atteso da solo, seduto sulla riva a scrutare cogli occhi fissi l’orizzonte, in un muto e costante dialogo col mare. Anno dopo anno, la speranza del ritorno si è affievolita. La mancanza di una spinta verso il futuro sfocia in un tentativo di suicidio, a seguito del quale Simone è costretto a incagliarsi fra gli scogli della terapia, dove viene assistito dalla psicologa Arianna, che lo guiderà all’interno di un altalenante viaggio di crescita interiore.

Dettagli della rassegna

“La crème de la crème” – dal 5 all’8 maggio ore 20.45

Pacta Salone, Milano

Prezzi: intero 15€ – ridotto over 60 €12

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Informazioni: tel. 0236503740 – mail biglietteria@pacta.org