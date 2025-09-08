Pavia diventa la capitale del cervello, con un ricco programma di iniziative

Dal 17 al 21 settembre, una rassegna scientifica e culturale offrirà un ampio programma di talk, laboratori e performance gratuiti e aperti a tutti, nei quali il sapere scientifico incontra il linguaggio universale della musica e dello sport
Il cervello è il nostro direttore d’orchestra invisibile: guida pensieri, emozioni e azioni. Eppure, quando si ammala, ci troviamo a fare i conti con stigma, silenzio e solitudine. Per cambiare questa prospettiva e fare luce sulla salute del cervello nasce “Pavia, città della salute – I tappa: il cervello”, una rassegna scientifica e culturale che, dal 17 al 21 settembre 2025, offrirà un ampio programma di talk, laboratori e performance gratuiti e aperti a tutti in cui il sapere scientifico incontra il linguaggio universale della musica e dello sport.
La rassegna è promossa da BrainCircle Italia e l’Università di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con la Provincia di Pavia, con il contributo non condizionato di Lundbeck Italia e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Pavia, Fondazione Mondino IRCCS, SIN, SINPIA e Rete Città Sane OMS.
L’evento si apre mercoledì 17 settembre con il concerto inaugurale “Sinfonie cerebrali: scienza e musica in armonia” alle ore 20:30 presso la Sala dell’Annunciata (piazza Petrarca, 3)
I Solisti di Pavia in quartetto interpreteranno le opere di Mozart e Schubert. Lo spettacolo sarà introdotto dai saluti istituzionali e un dibattito sul funzionamento del cervello e sul modo in cui musica e scienza possono dialogare, fondersi e arricchirsi a vicenda.
Giovedì 18 settembre, alle ore 17:00, presso l’Aula Disegno del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia (piazza Leonardo da Vinci, 5), si svolgerà il primo incontro del ciclo di tre BrainTalk previsti dalla rassegna
Il titolo: “Molto più di un semplice mal di testa!” dedicato al tema dell’emicrania, una patologia neurologica tra le più diffuse e disabilitanti.
Venerdì 19 settembre, sempre alle ore 17.00, presso l’Aula Weber dell’Università di Pavia (via Luino, 12) il secondo BrainTalk “Luci e ombre dell’adolescenza” proporrà un dialogo sul disagio giovanile
Partendo dalla proiezione del cortometraggio “Mi vedete?” di Lundbeck Italia – la toccante storia di un’adolescente e della sua “convivenza” con la depressione – si parlerà di giovani e salute mentale e di come sia possibile intercettare il disagio diffuso tra gli adolescenti, prima che diventi un disturbo.
Lo stesso giorno, alle 20:30, l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (piazza Leonardo da Vinci, 5) ospiterà la serata musicale “BrainBeats: cervello in musica”
Protagonista la Big Dive Band, un eterogeneo ensemble che celebra la diversità umana attraverso il potere inclusivo della musica.
Sabato 20 settembre, la rassegna si sposterà all’aperto.
Alle ore 15:30, la Società Canottieri Ticino (Strada Canarazzo, 15) ospiterà “Cervello e ritmo: il movimento che cura”, un’esperienza immersiva sulle acque del Ticino con un’uscita in DragonBoat, che offrirà l’occasione per esplorare il legame tra attività fisica, musica e benessere cerebrale. A seguire, alle ore 17:00, presso la Clubhouse dei Canottieri, il terzo appuntamento BrainTalk, per approfondire la malattia di Parkinson e l’importanza del movimento per la salute del cervello.
La rassegna si chiuderà domenica 21 settembre alla Sala dell’Annunciata con “Note di Cura”, un pomeriggio di laboratori esperienziali a tema musicale
Introdurrà Laura Fusar Poli, ricercatrice in psichiatria presso l’Università di Pavia e saranno animati da esperti musicoterapeuti.
“Il cervello umano, con la sua straordinaria complessità, continua a rappresentare una delle ultime grandi frontiere della conoscenza scientifica – dichiara Marilena Citelli Francese, Presidente di BrainCircle Italia – Con ‘Pavia, città della Salute – I tappa il cervello’, BrainCircle Italia rinnova il suo impegno nella divulgazione della ricerca nel campo delle neuroscienze, nella cornice prestigiosa di una città da sempre legata alla ricerca e al sapere”.
“La rassegna – dichiara Cristina Tassorelli, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia – nasce come un momento di comunicazione e condivisione del sapere medico-scientifico generato dalla comunità accademica e ospedaliera pavese, attraverso un dialogo intergenerazionale e interdisciplinare con le istituzioni e la cittadinanza. Un percorso di conoscenza che partendo dalla salute del cervello affronterà, nelle edizioni successive, altri aspetti legati alla conoscenza e alla cura della ‘meravigliosa macchina umana’”.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.