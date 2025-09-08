Pavia diventa la capitale del cervello, con un ricco programma di iniziative

Dal 17 al 21 settembre, una rassegna scientifica e culturale offrirà un ampio programma di talk, laboratori e performance gratuiti e aperti a tutti, nei quali il sapere scientifico incontra il linguaggio universale della musica e dello sport

Il cervello è il nostro direttore d’orchestra invisibile: guida pensieri, emozioni e azioni. Eppure, quando si ammala, ci troviamo a fare i conti con stigma, silenzio e solitudine. Per cambiare questa prospettiva e fare luce sulla salute del cervello nasce “Pavia, città della salute – I tappa: il cervello”, una rassegna scientifica e culturale che, dal 17 al 21 settembre 2025, offrirà un ampio programma di talk, laboratori e performance gratuiti e aperti a tutti in cui il sapere scientifico incontra il linguaggio universale della musica e dello sport.

La rassegna è promossa da BrainCircle Italia e l’Università di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con la Provincia di Pavia, con il contributo non condizionato di Lundbeck Italia e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Pavia, Fondazione Mondino IRCCS, SIN, SINPIA e Rete Città Sane OMS.

L’evento si apre mercoledì 17 settembre con il concerto inaugurale “Sinfonie cerebrali: scienza e musica in armonia” alle ore 20:30 presso la Sala dell’Annunciata (piazza Petrarca, 3)

I Solisti di Pavia in quartetto interpreteranno le opere di Mozart e Schubert. Lo spettacolo sarà introdotto dai saluti istituzionali e un dibattito sul funzionamento del cervello e sul modo in cui musica e scienza possono dialogare, fondersi e arricchirsi a vicenda.

Giovedì 18 settembre, alle ore 17:00, presso l’Aula Disegno del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia (piazza Leonardo da Vinci, 5), si svolgerà il primo incontro del ciclo di tre BrainTalk previsti dalla rassegna

Il titolo: “Molto più di un semplice mal di testa!” dedicato al tema dell’emicrania, una patologia neurologica tra le più diffuse e disabilitanti.

Venerdì 19 settembre, sempre alle ore 17.00, presso l’Aula Weber dell’Università di Pavia (via Luino, 12) il secondo BrainTalk “Luci e ombre dell’adolescenza” proporrà un dialogo sul disagio giovanile

Partendo dalla proiezione del cortometraggio “Mi vedete?” di Lundbeck Italia – la toccante storia di un’adolescente e della sua “convivenza” con la depressione – si parlerà di giovani e salute mentale e di come sia possibile intercettare il disagio diffuso tra gli adolescenti, prima che diventi un disturbo.