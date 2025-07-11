Buon Ferragosto! con qualche riflessione su viaggi e vacanze che ci interessano di più oggi

Video intervista con la professoressa Magda Antonioli, Docente dell’Università Bocconi di Economia e Turismo e Presidente dell’Osservatorio Nazionale del Turismo. Cambiano i gusti e gli interessi degli Italiani e dei Senior in particolare. Superato lo stereotipo della vacanze stanziale, anno dopo anno, nelle seconde case. Gli over60 apprezzano il Grande Turismo di prossimità, la mobilità e la vita all’aria aperta; amano i percorsi nuovi e meno noti che consentono di imparare e vivere nuove esperienze. Si allunga la vita e anche la voglia di viaggiare si trasforma! Vediamo come
