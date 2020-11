Terapia anti Covid-19 con Idrossiclorochina o Clorochina: le evidenze scientifiche allo stato attuale

La prima fase della pandemia da Coronavirus di questa primavera è stata caratterizzata da incertezze terapeutiche e mancanza di evidenza cliniche sull’efficacia di qualsiasi cura. In questa fase, l’idrossiclorochina (HCQ) e la Clorochina (CQ) sono stati tra i farmaci più utilizzati per la terapia del Covid-19. Questi composti, indicati per curare altre patologie quali la malaria, la gotta e l’artrite reumatoide, sono stati proposti nella cura della malattia da Coronavirus perché alcuni studi sperimentali avevano dimostrato in vitro, su cellule isolate, o in modelli animali che essi avevano un effetto antivirale in grado di bloccare la replicazione del Covid-19 associata a un’attività immunomodulante sul sistema infiammatorio.

I presunti effetti della HCQ sul Covid-19 sono inoltre balzati prepotentemente alle cronache quando il Presidente degli Stati Uniti d’Amarica, Donald Trump, dichiarò in una conferenza stampa: “ Prendo da un paio di settimane, una pillola al giorno di Idrossiclorochina come trattamento preventivo per evitare l’infezione da Covid-19 ”. Gli effetti della “cura preventiva” pubblicizzata del Presidente non sono stati positivi e come è andata a finire è cosa nota!

Di fatto, man mano che le nostre conoscenze sul Virus e sulle cure cliniche sono aumentate, l’utilizzo dell HCQ/CQ nella terapia del Coronavirus è andato costantemente riducendosi anche se ancora oggi c’è qualcuno che suggerisce il loro uso. La Scienza, però, non si basa sul tifo da stadio tra supporter della Idrossiclorochina o della Clorochina e loro denigratori. La Scienza si basa su studi clinici eseguiti con rigore scientifico e pubblicati nelle più importanti riviste mediche mondiali dopo che hanno subito una attenta e severa valutazione da parte del mondo scientifico (detto processo di revisione tra Pari).

Per capire e non creare ulteriore confusioni che alimentano inutili speranze, o peggio ancora pretese di essere curati con certi farmaci, analizziamo cosa dicono le più recenti ricerche Scientifiche sull’argomento! I dati scientifici attualmente in nostro possesso indicano chiaramente che non ci sono evidenza che l’IDROSSICLORICHINA e/o la CLOROCHINA siano efficaci per curare il Coronavirus . Vediamo tali ricerche.

Nell’ agosto 2020 sulla più importante rivista al mondo di medicina clinica : il New England Journal of Medicine (2020: Vol 383:N 6;517-525 ) , è stato pubblicato uno studio che ha valutato gli effetti della HCQ nell’evitare l’infezione da Coronavirus dopo alto rischio di esposizione al Virus. Sono stati studiati in cieco (nessuno sapeva che farmaco stesse assumendo) due gruppi di persone: chi assumeva il farmaco attivo e chi un placebo (ossia nessun farmaco attivo). I risultati ottenuti hanno dimostrato che il pre trattamento con HCQ non riduce il rischio di essere infettati dal Virus.

sulla più importante rivista al mondo di medicina clinica : il , è stato pubblicato uno studio che ha valutato gli effetti della HCQ nell’evitare l’infezione da Coronavirus dopo alto rischio di esposizione al Virus. Sono stati studiati in cieco (nessuno sapeva che farmaco stesse assumendo) due gruppi di persone: chi assumeva il farmaco attivo e chi un placebo (ossia nessun farmaco attivo). Esistono inoltre ricerche scientifiche eseguite in pazienti affetti dal Virus secondo i canoni dello studio scientifico in cieco. Anche in queste ricerche si è visto cosa accade con il trattamento di centinaia di persone con HCG: questo farmaco, somministrato sia di dosi basse sia elevate, non modifica la storia clinica di pazienti affetti da sindrome respiratoria severa da Coronavirus. In aggiunta, è stato visto che la concomitante somministrazione si HCQ con l’antibiotico Azitromicina (altro farmaco molto usato nella fase della pandemia di questa primavera) aumentava il rischio di effetti collaterali del farmaco. (JAMA 2020:3(4):e208857.doi:10.1001/americanetworkopen.2020.8857).

(JAMA 2020:3(4):e208857.doi:10.1001/americanetworkopen.2020.8857). Ad agosto 2020 è stata pubblicata nella prestigiosa rivista Annals of Internal Medicine ( WWW.acpjournals.org/doi/pdf/10.7326/M20-2496 ) una esaustiva revisione della letteratura sugli effetti della HCQ nella infezione da Covid-19. Tale articolo ha revisionato la letteratura riguardante questo argomento pubblicato dalle riviste scientifiche mondiali dal dicembre 2019 al maggio 2020. Questa revisione conclude che ci sono pochi studi eseguiti con rigore scientifico sull’argomento e i risultati che indicano un effetto positivo della idrossiclorochina sono pochi, molto confusi e deboli da un punto di vista scientifico (in gergo: studi non controllati).

è stata pubblicata nella prestigiosa rivista una esaustiva revisione della letteratura sugli effetti della HCQ nella infezione da Covid-19. Tale articolo ha revisionato la letteratura riguardante questo argomento Questa revisione conclude che ci sono pochi studi eseguiti con rigore scientifico sull’argomento e i risultati che indicano un effetto positivo della idrossiclorochina sono pochi, molto confusi e deboli da un punto di vista scientifico (in gergo: studi non controllati). A fare ulteriore chiarezza sulla scarsa utilità della Idrossiclorochina nella cura della sindrome da Covid-19 è il recentissimo studio RECOVERY , condotto dall’Università di Oxford , i cui dati preliminari sono stati pubblicato nel giugno 2020 . Questo studio ha valutato circa 11.000 pazienti in 175 ospedali in UK paragonando le varie terapia proposte per curare il Covid-19. (https//www.recoverytrial.net.). Tra queste terapia, oltre 4000 pazienti sono stati trattati con Idrossiclorochina. I dati ottenuti in questo gruppo di studio hanno evidenziato che non esiste differenza tra i pazienti trattati con questo farmaco da quelli non trattati . Le conclusioni della ricerca sono stati ben delineati dal Prof Landray (Epidemiologo e Responsabile del Dipartimento di Salute Pubblica dell’Università di Oxoford) ) e dal Prof Horby (Infettivologo dell’Università di Oxford e responsabile dello studio ) i quali hanno affermato:“ l’HCQ non riduce il rischio di morte nei pazienti ospedalizzati affetti da Coronavirus”.

, i cui dati preliminari sono stati pubblicato nel . Questo studio ha valutato circa 11.000 pazienti in 175 ospedali in UK paragonando le varie terapia proposte per curare il Covid-19. (https//www.recoverytrial.net.). Tra queste terapia, oltre 4000 pazienti sono stati trattati con Idrossiclorochina. I dati ottenuti in questo gruppo di studio hanno evidenziato che non esiste differenza tra i pazienti trattati con questo farmaco da quelli non trattati . Le conclusioni della ricerca sono stati ben delineati dal ) e dal ) i quali hanno affermato:“ l’HCQ non riduce il rischio di morte nei pazienti ospedalizzati affetti da Coronavirus”. Sulla base dei risultati scientifici ottenuti, nel Luglio 2020 la Federal Drug Administration ( FDA: Ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti d’America ) presentava un documento nel quale invitava ad usare con cautela la Idrossiclorochina o la Clorochina per curare il Covid-19 in particolare a domicilio perché questi composti, oltre a non essere una cura efficace, possono causare delle aritmie cardiache (allungamento del QTc con possibilità di aritmie potenzialmente mortali come la “Torsione di Punta) che mettevano a rischio la vita del Paziente in trattamento indipendentemente dal fatto che il malato un cardiopatico. In aggiunta, la FDA indicava che, nel caso che un medico, in base alle sua esperienza personale o alle sue convinzioni, volesse comunque intraprendere terapie con questi farmaci lo dovesse fare in ambiente ospedaliero, monitorando costantemente l’elettrocardiogramma dei pazienti trattati per poter individuare precocemente gli effetti sul ritmo cardiaco causati da queste molecole.

(prof. Evasio Pasini)