Sanità, ecco come i pazienti sono presi in giro da 20 anni

Meno opportunità di cura

Un’ulteriore conseguenza dei Piani di rientro è il divieto imposto alle Regioni di sostenere spese sanitarie non obbligatorie e di introdurre nuove prestazioni oltre a quelle già previste dai Lea. In pratica, le Regioni in Piano di rientro non possono finanziare prestazioni aggiuntive, nemmeno quando rappresentano potenziali opportunità di cura per pazienti con gravi patologie (qui l’articolo del Corriere della Sera del dicembre 2024). Per esempio, non è consentito coprire farmaci non ancora rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, anche se potrebbero offrire benefici importanti per malattie rare o condizioni croniche gravi. Fino all’aggiornamento delle tariffe dei Lea, entrate in vigore nel gennaio 2025, le Regioni in Piano di rientro non potevano garantire esami e terapie offerte in molte altre aree del Paese. Non erano previsti, ad esempio, specifici test per la diagnosi di malattie rare, la tomografia ottica computerizzata utile per individuare retinopatie, glaucomi e maculopatie, oppure tecniche diagnostiche avanzate come la videocapsula endoscopica, che permette di esplorare l’intestino in modo non invasivo. A queste si aggiungono alcune delle prestazioni più innovative in campo oncologico, escluse per anni nelle Regioni in Piano di rientro: la radioterapia stereotassica e l’adroterapia, trattamenti indicati per pazienti con tumori inoperabili o resistenti alla radioterapia tradizionale (qui). Il risultato è che i cittadini residenti in queste Regioni hanno avuto un accesso limitato all’innovazione diagnostica e terapeutica, creando disuguaglianze tra pazienti con le stesse patologie, e all’interno dello stesso Paese.