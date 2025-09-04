Dal 17 al 21 settembre, Pavia si trasforma nella capitale del cervello con una serie di eventi gratuiti. Un viaggio tra scienza, musica e movimento per fare luce sui misteri di questo organo

Dal 17 al 21 settembre 2025, Pavia diventa nella capitale del cervello con una serie di eventi gratuiti, grazie alla rassegna “Pavia, Città della Salute – 1ª tappa: il Cervello”. Il cervello è un direttore d’orchestra invisibile: guida pensieri, emozioni e azioni. Eppure, quando questo organo si ammala, ancora oggi ci si trova a fare i conti con stigma, silenzio e solitudine.

“Pavia, Città della Salute – 1ª tappa: il Cervello” nasce per cambiare questa prospettiva. Un programma scientifico e culturale per promuovere una conoscenza accessibile a tutti ed esperienze uniche per la cittadinanza, unendo scienza, musica e sport. Un invito rivolto a tutti i cittadini per esplorare da vicino il più affascinante degli organi umani e per imparare a mantenerlo in salute, perché conoscere il cervello è il primo passo per prendersene cura.

Il cervello è un centro di controllo invisibile: un organo straordinario e al contempo misterioso che guida ogni pensiero, emozione, azione e movimento. La salute del cervello va tutelata, riconosciuta, raccontata e accolta. Ed è proprio per scoprire quanto sia importante mantenere il cervello in salute e cosa succede quando questo organo si ammala che nasce questa rassegna scientifica e culturale, promossa da BrainCircle Italia e l’Università di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con la Provincia di Pavia, con il contributo non condizionato di Lundbeck Italia e il patrocinio di: Fondazione Mondino IRCCS, Regione Lombardia, Comune di Pavia, SIN, SINPIA e Rete Città Sane OMS.

Una serie di appuntamenti gratuiti e aperti alla cittadinanza per avvicinare il grande pubblico a questi temi attraverso eventi, dibattiti e laboratori dove il sapere scientifico incontra il linguaggio universale della musica e dello sport.

Il programma dettagliato di Pavia, Città della Salute

L’evento si apre mercoledì 17 settembre con il concerto inaugurale “Sinfonie cerebrali: scienza e musica in armonia” alle ore 20:30 presso la Sala dell’Annunciata (piazza Petrarca, 3), in cui I Solisti di Pavia in quartetto interpreteranno le opere di Mozart e Schubert. Lo spettacolo sarà introdotto dai saluti istituzionali e un dibattito sul funzionamento del cervello e sul modo in cui musica e scienza possono dialogare, fondersi e arricchirsi a vicenda. Ospiti della serata Giovanni Palli, Presidente della Provincia di Pavia; Michele Lissia, Sindaco di Pavia; il Professor Francesco Svelto, Rettore dell’Università di Pavia; Gianni Bonelli, Direttore Generale di Fondazione Mondino IRCCS; Francesco Caroli, Coordinatore nazionale Rete Città Sane OMS; Marilena Citelli Francese, Presidente di BrainCircle Italia; Cristina Tassorelli, Professore Ordinario di Neurologia, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università di Pavia; Direttore Neurologia Riabilitativa e Headache Science Centre Fondazione Mondino IRCCS; Tiziana Mele, Amministratore Delegato di Lundbeck Italia; Alfredo Raglio, Responsabile del Laboratorio di Ricerca in Musicoterapia, Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS, Pavia Università degli Studi di Pavia, Conservatorio di musica “G. Verdi” di Milano e Laura Ferreri, Professore Associato in Psicologia dell’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento.

Giovedì 18 settembre, alle ore 17:00, presso l’Aula Disegno del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia (piazza Leonardo da Vinci, 5), si svolgerà il primo incontro del ciclo di treBrainTalk previsti dalla rassegna, dal titolo “Molto più di un semplice mal di testa!” dedicato al tema dell’emicrania, una patologia neurologica tra le più diffuse e disabilitanti. Venerdì 19 settembre, sempre alle ore 17.00, presso l’Aula Weber dell’Università di Pavia (via Luino, 12) il secondo BrainTalk “Luci e ombre dell’adolescenza” proporrà un dialogo sul disagio giovanile. Partendo dalla proiezione del cortometraggio“Mi vedete?” di Lundbeck Italia – la toccante storia di un’adolescente e della sua “convivenza” con la depressione – si parlerà di giovani e salute mentale e di come sia possibile intercettare il disagio diffuso tra gli adolescenti, prima che diventi un disturbo. Lo stesso giorno, alle 20:30, l’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia (piazza Leonardo da Vinci, 5) ospiterà la serata musicale “BrainBeats: cervello in musica”, con la Big Dive Band, un eterogeneo ensemble che celebra la diversità umana attraverso il potere inclusivo della musica. Sabato 20 settembre, la rassegna si sposterà all’aperto. Alle ore 15:30, la Società Canottieri Ticino (Strada Canarazzo, 15) ospiterà “Cervello e ritmo: il movimento che cura”, un’esperienza immersiva sulle acque del Ticino con un’uscita in DragonBoat, che offrirà l’occasione per esplorare il legame tra attività fisica, musica e benessere cerebrale. A seguire, alle ore 17:00, presso la Clubhouse dei Canottieri, il terzo appuntamento BrainTalk, per approfondire la malattia di Parkinson e l’importanza del movimento per la salute del cervello.

La rassegna si chiuderà domenica 21 settembre alla Sala dell’Annunciata con “Note di Cura”, un pomeriggio di laboratori esperienziali a tema musicale introdotti da Laura Fusar Poli, ricercatrice in psichiatria presso l’Università di Pavia e animati da esperti musicoterapeuti.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma i posti sono limitati: prenotare a questo link il posto per partecipare dal vivo.