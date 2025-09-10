A ottobre, un corso a cadenza settimanale e della durata di 6 settimane, di ginnastica dolce e fitness, completamente gratuito, per 9 lettori Grey Panthers. Accade a Milano ed è davvero un’opportunità da non perdere. Affrettatevi a iscrivervi!
La proposta è allettante, gradevole e sicuramente generosa. L’abbiamo sperimentata con successo già più volte, invitando un gruppo di lettori che volevano recuperare o tenere allenata la loro fisicità. Muoversi, aumentare la propria dinamicità è certo un segnale positivo che permette anche di recuperare forze, energia, buon umore.
Proprio per venire incontro a questa esigenza, abbiamo scelto un partner d’eccezione, che conosciamo da tempo, Plus 1 Gym Concept, l’Health Club & Palestra di Milano, che con lo slogan (ma è piuttosto una filosofia) di “Stare bene rende liberi!“, accompagna alla riconquista o al consolidamento del proprio benessere fisico. Insieme, presentiamo un progetto che piacerà ai Grey Panthers! Eccolo spiegato in dettaglio:
- Grey Panthers e Plus I Gym Concept organizzano – a titolo totalmente gratuito – un corso di ginnastica dolce Grey Panthers della durata di sei settimane
- Il corso prevede da ottobre, una lezione settimanale di 30-45 minuti (di gruppo, ma con elementi di personalizzazione) per 9 nostri lettori (la personalizzazione significa che la durata della lezione sarà modulata a seconda della situazione fisica e di allenamento personale di ciascuno)
- Plus I Gym Concept garantisce e mette a disposizione il Plus 1 Trainer Davide, che ha maturato notevole esperienza in corsi per Senior
- Il corso si svolgerà dalle 11 alle 12 del giovedì, a partire dal 9 ottobre prossimo nell’area funzionale dedicata dalla palestra.
- Indirizzo: Via Friuli, 8A, 20135 Milano: per studiare il proprio percorso, geolocalizzazione a questo link
Plus I Gym Concept inoltre mette a disposizione degli iscritti un approfondito check up posturale, da prenotare presso la struttura
I lettori Grey Panthers interessati devono dare la loro adesione scrivendo a grey-panthers@grey-panthers.it. Riceveranno email di conferma, a stretto giro, fino al raggiungimento dei posti disponibili Affrettatevi!
