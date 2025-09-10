Corso di fitness gratuito, in palestra, a Milano, per 9 lettori Grey Panthers

A ottobre, un corso a cadenza settimanale e della durata di 6 settimane, di ginnastica dolce e fitness, completamente gratuito, per 9 lettori Grey Panthers. Accade a Milano ed è davvero un’opportunità da non perdere. Affrettatevi a iscrivervi!

La proposta è allettante, gradevole e sicuramente generosa. L’abbiamo sperimentata con successo già più volte, invitando un gruppo di lettori che volevano recuperare o tenere allenata la loro fisicità. Muoversi, aumentare la propria dinamicità è certo un segnale positivo che permette anche di recuperare forze, energia, buon umore.

Proprio per venire incontro a questa esigenza, abbiamo scelto un partner d’eccezione, che conosciamo da tempo, Plus 1 Gym Concept, l’Health Club & Palestra di Milano, che con lo slogan (ma è piuttosto una filosofia) di “Stare bene rende liberi!“, accompagna alla riconquista o al consolidamento del proprio benessere fisico. Insieme, presentiamo un progetto che piacerà ai Grey Panthers! Eccolo spiegato in dettaglio:

Grey Panthers e Plus I Gym Concept organizzano – a titolo totalmente gratuito – un corso di ginnastica dolce Grey Panthers della durata di sei settimane

organizzano – – un Il corso prevede da ottobre , una lezione settimanale di 30-45 minuti (di gruppo, ma con elementi di personalizzazione) per 9 nostri lettori (la personalizzazione significa che la durata della lezione sarà modulata a seconda della situazione fisica e di allenamento personale di ciascuno)

, una per Plus I Gym Concept garantisce e mette a disposizione il Plus 1 Trainer Davide , che ha maturato notevole esperienza in corsi per Senior

garantisce e mette a disposizione il , che ha maturato notevole esperienza in corsi per Senior Il corso si svolgerà dalle 11 alle 12 del giovedì, a partire dal 9 ottobre prossimo nell’area funzionale dedicata dalla palestra.

nell’area funzionale dedicata dalla palestra. Indirizzo: Via Friuli, 8A, 20135 Milano : per studiare il proprio percorso, geolocalizzazione a questo link

Plus I Gym Concept inoltre mette a disposizione degli iscritti un approfondito check up posturale, da prenotare presso la struttura

grey-panthers@grey-panthers.it. Riceveranno email di conferma, a stretto giro, fino al raggiungimento dei posti disponibili Affrettatevi! I lettori Grey Panthers interessati devono dare la loro adesione scrivendo aAffrettatevi!