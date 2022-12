Corsi IT professionali: Emit Feltrinelli forma i nipoti in cerca di lavoro

Il termine Neet sta entrando sempre più nel nostro linguaggio. “Not in education, employment or training“, ragazzi dai 15 ai 34 anni che sono per lo più inattivi: non studiano, non lavorano e non si trovano in un periodo di formazione. L’Italia, tra l’altro, ha già un triste primato rispetto al resto d’Europa, lo dicono i dati Eurostat: il nostro Paese ha una percentuale di Neet più elevata non solo della media europea, ma anche di Francia, Spagna e Germania. Ma quanti sono questi Neet in Italia? Parliamo di 3 milioni, e cioè del 25% sulla fascia d’età considerata.

I Neet possono essere cittadini in cerca di un lavoro, ma ci sono anche coloro che ormai rassegnati hanno smesso di cercare. Ci sono poi i ragazzini che decidono di lasciare la scuola, ma non avendo ancora alcuna competenza o background lavorativi, non trovano un posto di lavoro, e pertanto rimangono a casa, senza né un’occupazione, né un titolo di studio. Nonostante sia un numero ridotto, è tuttavia un problema presente nella società italiana. Una della situazioni più critiche è quella dei giovani tra i 20 e i 25 anni, i quali vorrebbero lavorare, ma non riescono a trovare un impiego, essendo alla loro prima esperienza lavorativa, in un panorama dove qualsiasi datore di lavoro richiede ormai anni di esperienza.

Se il percorso scolastico canonico è stato interrotto, un buon modo per rimettersi in gioco e ottenere una preparazione utile per la ricerca di lavoro, è la formazione professionale, ottenibile attraverso la frequenza di un corso. A Milano esiste un ente che offre un panorama ampio e variegato di possibilità di seguire corsi altamente professionalizzanti.

EMiT Feltrinelli – ETS, ente morale Giacomo Feltrinelli per l’incremento dell’istruzione tecnica, è una Fondazione senza scopo di lucro di diritto privato attiva nella città di Milano dal 1908 per la formazione delle persone in azienda e nella vita professionale privata. Sono impegnati a garantire l’aggiornamento delle competenze dei giovani con l’obiettivo di creare opportunità occupazionali e a collaborare con le aziende per lo sviluppo di progetti di formazione volti alla crescita delle competenze necessarie per competere. Offrono corsi di formazione sono di carattere sia tecnico sia gestionale, con una spiccata specializzazione nell’ambito dell’informatica, delle tecnologie per il web, delle lingue, del marketing e management, della metrologia, delle tecniche creative.

Noi vi proponiamo due corsi che potrebbero interessare i nipoti dei nostri lettori, alla ricerca di impiego e di formazione professionale di alto livello.

Il primo è un corso IFTS IT SPECIALIST che ha l’obiettivo di formare un profilo IT esperto nella gestione di infrastrutture IT e servizi digitali che possa operare nelle aziende di consulenza e di prodotto, come vero e proprio motore del business aziendale.

Durata: 1000 ore ( di cui 540 ore di lezioni frontali; 460 ore di stage in azienda);

Frequenza: In presenza tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 per un totale di 30/40 ore settimanali

Costo: GRATUITO

Sede: EMIT Feltrinelli, Piazzale Antonio Cantore 10 – 20144 Milano;

Titolo in uscita: Certificato rilasciato dalla Regione Lombardia con la specifica delle competenze acquisite

Per essere selezionati al corso, candidarsi nella sezione “candidatura” in fondo alla pagina che si trova al seguente link https://www.emitfeltrinelli.it/corsi/corso-gratuito-con-stage-in-azienda-ifts-it-specialist-dicembre-2022/

Il secondo corso che vi proponiamo è per ITS BACKEND SYSTEM INTEGRATOR AND FRONTEND DEVELOPER PER L’INDUSTRIA 4.0 e ha l’obiettivo di formare tecnici con competenze in grado di supportare lo sviluppo e l’integrazione di soluzioni software evoluti all’interno dei processi aziendali e industriali.

Durata: 2 anni ( di cui 920 ore di lezioni tenute da professionisti provenienti dal mondo dell’impresa; 240 ore di laboratori ed attività extracurricolari; 840 ore di stage in azienda con possibilità di svolgimento anche all’estero;

Frequenza: In presenza con frequenza giornaliera e da 1 a 3 pomeriggi alla settimana;

Costo: 700 euro/anno con possibilità di accesso al Prestito per merito;

Dotazioni: all’avvio del corso verrà dotato di PC e software in comodato d’uso gratuito;

Sede: EMIT Feltrinelli, Piazzale Antonio Cantore 10 – 20144 Milano;

Titolo in uscita: V° livello EQF riconosciuto a livello europeo e corredato da EUROPASS Diploma Supplement;

Per informazioni https://itsincom.it/corsi/programmazione-web/

Per candidature orientamento@itsincom.it