Orticola 2023, quest’anno, invita a cogliere l’intelligenza dei fiori

“Il mondo vegetale che a noi sembra così pacifico, dove tutto appare accettazione, silenzio, obbedienza, è al contrario il luogo dove la rivolta contro il destino è la più veemente e la più ostinata”.

Questa frase è tratta da “L’intelligenza dei fiori”, libro del 1907 di Maurice Maeterlinck, Premio Nobel per la Letteratura quattro anni dopo. Una convinzione già presente molto tempo prima nel pensiero di Linneo e Charles Darwin. Per questo l’intelligenza dei fiori è il tema dominante di Orticola 2023.

L’intelligenza dei fiori è nella loro capacità di adattarsi, crescere, moltiplicarsi

La prima cosa che ci colpisce è la bellezza del fiore, ma i fiori non sono solo ornamento, sono l’organo riproduttivo di molte piante che riescono ad attrarre gli insetti impollinatori e a guidarli, come Salvia sclarea (nella foto a sinistra) che si è evoluta in modo da evitare l’autoimpollinazione oppure Dactylorhiza incarnata (nella foto a destra) che attira l’insetto e riesce a fargli depositare il polline esattamente nel posto giusto.

Una delle maggiori “intelligenze vegetali” sono le piante carnivore e quindi chi meglio di una pianta del genere Drosera poteva rappresentare Orticola 2023?

Utilizza i suoi tentacoli appiccicosi e ghiandolari per intrappolare e digerire gli insetti, sono inoltre capaci di movimento e possono piegarsi verso la preda, mostrando un notevole livello di adattabilità e reattività.

Proprio questi tentacoli, così morfologicamente simili a neuroni umani sono i protagonisti dell’immagine di Orticola 2023, creata e donata a Orticola da Chiara Pomati e il team creativo di The Branding Letters, un inno alla natura e alla sua intelligenza, che così tanto ha da insegnare. (A sinistra, il manifesto della rassegna)

A Orticola 2023 accesso facile e servizi per ogni età

L’acquisto dei biglietti è esclusivamente on line sul sito orticola.org e midaticket.it .

Anche per il 2023 va in onda la “Promozione di Primavera!”

È POSSIBILE ACQUISTARE IL BIGLIETTO ON LINE SCONTATO A € 10,00 DAL 21 MARZO AL 21 APRILE SU WWW.ORTICOLA.ORG E SU WWW.MIDATICKET.IT (al netto della prevendita).

Come ogni anno a Orticola è presente:

il deposito piante, per lasciare i propri acquisti in attesa del ritiro per poter proseguire la visita,

per lasciare i propri acquisti in attesa del ritiro per poter proseguire la visita, la consegna a domicilio a pagamento di fiori e piante grandi e ingombranti attivo da venerdì a domenica,

di fiori e piante grandi e ingombranti attivo da venerdì a domenica, il servizio carriole fai da te dove consegnando un documento si può avere in uso gratuito una carriola per il trasporto degli acquisti •

dove consegnando un documento si può avere in uso gratuito una carriola per il trasporto degli acquisti • gli “Orticola Boys & Girls” riconoscibili dalla t-shirt e dal grembiulone “firmato” sono a disposizione con i loro carrelli per portare le piante fino ai cancelli.

riconoscibili dalla t-shirt e dal grembiulone “firmato” sono a disposizione con i loro carrelli per portare le piante fino ai cancelli. Inoltre si possono godere momenti di relax seduti all’ombra per gustare gelati, mangiare e bere nei punti ristoro.

La mostra-mercato è aperta da giovedì 11 a domenica 14 maggio 2023 con i seguenti orari: giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,30, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9,30 alle ore 19,00. L’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 14 anni e ai diversamente abili con un accompagnatore.

Significative le migliorie nell’area dei servizi generali e di quelli digitali, grazie alla presenza di un partner tecnico come MIDA Informatica leader nel segmento ticketing che ha permesso di potenziare l’organizzazione tecnico-elettronica con il nuovo servizio di emissione della biglietteria on-line strumento indispensabile ai nostri visitatori per accedere alla mostra-mercato Orticola

E tra i Media Partner che sostengono l’iniziativa, ci siamo anche noi.