L’Ermitage di Abano Terme si riconferma il migliore hotel in Italia per gli over65

L’Ermitage Bel Air Medical Hotel di Abano Terme, dove nelle ultime stagioni abbiamo organizzato anche le settimanali termali di Grey Panthers, si conferma per il quinto anno consecutivo miglior albergo accessibile d’Italia, aggiudicandosi due primi premi ai “Village For All Awards”, gli “Oscar dell’accessibilità”. Lo storico hotel dell’area termale euganea è stato premiato come migliore nella sezione Mobility (riservata a strutture che hanno investito nell’abbattimento delle barriere architettoniche) e nella sezione Senior Citizen Awards, che premia strutture che hanno realizzato servizi e ausili per garantire un’ospitalità attenta e inclusiva agli Over 65. Abbiamo visto, giusto, dunque, anche noi, proponendo più volte questo hotel ai nostri lettori Grey Panthers!

I Plus dell’Ermitage: un’accoglienza senza barriere

I due importanti premi – assegnati nell’ambito dell’Hospitality Day al TTG di Rimini- confermano la leadership dell’Ermitage Bel Air nel settore dell’accessibilità e premiano l’impegno della famiglia Maggia, che ne è proprietaria da 4 generazioni, nella realizzazione di servizi da offrire a tutti gli ospiti, compresi coloro che hanno deficit motori, senza limiti di età. L’Ermitage Bel Air è infatti pioniere nel settore ospitalità inclusiva. Le sue proposte nel settore del turismo accessibile, avvalorate dalla certificazione di qualità V4ALL, costituiscono un’opportunità unica in Italia per quanti – in presenza di piccoli o gravi deficit motori – fino a oggi hanno pensato di dover rinunciare al piacere della vacanza o di non poter accedere a una offerta di terme e benessere davvero per tutti.

La consulenza dei massimi esperti del settore e la capacità di integrare terme e benessere con un servizio di medicina specialistica altamente qualificato sia in ambito preventivo sia riabilitativo si sono rivelati l’arma vincente per una nuova idea di turismo totalmente inclusivo specificatamente dedicato alla promozione di salute, autonomia e vita attiva. All’Ermitage sono accessibili non sono solo le camere, realizzate secondo i concetti dell’Universal Design, ma anche le piscine, le terme, il reparto benessere e tutti gli ambienti comuni, oltre ovviamente all’area medica.

Ci sono poi un comodo servizio di medicina di base per le piccole esigenze del quotidiano, un’équipe di medici specialisti in ortopedia, fisiatria, neurologia e dietologia, uno staff di oltre 20 operatori tra estetiste, masso-terapisti, laureati in fisioterapia e laureati nelle scienze motorie che si dedicano non solo al relax e alla bellezza, ma anche al movimento, alla prevenzione e alla riabilitazione altamente qualificata per chi vuole ottenere un reale miglioramento di autonomia e qualità della vita. In caso di necessità viene garantita anche l’assistenza infermieristica e socio sanitaria, grazie alla presenza continuativa diurna dalle 7.30 alle 19.30 di infermiere professionali a supporto dei clienti più fragili.

Così la vacanza è salute, in tutta sicurezza

L’albergo più accessibile d’Italia unisce il comfort di un hotel con la garanzia di un presidio medico specialistico di riabilitazione e medicina fisica per vivere con gli altri in modo sicuro e inclusivo. “Nonostante le difficoltà dettate dall’emergenza Covid – spiega Marco Maggia- dal 4 maggio siamo stati sempre aperti riuscendo a offrire, ospitalità, terme, benessere e riabilitazione a tutti i nostri ospiti, in totale sicurezza. Le nostre procedure di prevenzione hanno dimostrato di garantire la migliore esperienza di salute e benessere per oltre 6 mesi a migliaia di clienti, che non hanno dovuto rinunciare al piacere della nostra ospitalità e ai benefici delle nostre cure.” Per continuare a offrire qualità del servizio e sicurezza, durante la stagione invernale l’Ermitage – con i suoi 25.000 mq di estensione fra interni e parco e 1.200 mq di piscine termali interna ed esterne – utilizzerà solo il 30% della sua capacità ricettiva totale per erogare in modo sicuro tutti i servizi, intrattenimento incluso.

A partire dal 1° Novembre, Natale e Capodanno compresi, non accetterà quindi più di 80 ospiti e resterà aperto ininterrottamente anche nei mesi di bassa stagione d‘inizio 2021. L’obiettivo, anche in un momento così complicato, è non abbandonare le persone più fragili, spesso affette da disabilità croniche o temporanee connesse con l’invecchiamento. Proprio nel periodo invernale la crescita dell’emergenza epidemica rischia di rinchiudere queste persone in totale solitudine con l’impossibilità di garantire loro la continuità assistenziale e riabilitativa. Per loro la sedentarietà e l’isolamento possono avere effetti particolarmente gravi.

Quando il sistema sanitario nazionale deve concentrarsi sulle emergenze e sulle acuzie, queste persone si trovano sole e abbandonate con evidenti difficoltà nella gestione domiciliare delle loro patologia e un grave carico sociale per le famiglie. “Negli ultimi 15 anni abbiamo dimostrato di essere una valida alternativa – spiega Marco Maggia – e quindi pur con il rischio di affrontare un periodo davvero antieconomico per le strutture ricettive abbiamo deciso di non mollare il fronte e dare continuità alla nostra attività nel rigoroso rispetto di tutte le procedure di sicurezza e prevenzione del rischio contagio. L’auto riduzione all’utilizzo del solo 30% della nostra capacità ne è un esempio, unitamente alla sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti con innovativi impianti di ozono e alla fornitura gratuita di dispositivi di protezione certificati a tutti i clienti e a tutti i collaboratori.”

Per la Silver Age, soggiorni ad alto indice di sicurezza

Accanto ai tradizionali programmi termali, di dimagrimento stabile ed equilibrato e a quelli forniti dal Centro medico-specialistico di Riabilitazione e Medicina Fisica (struttura di eccellenza unica nel suo genere specializzata nella riabilitazione in ambito ortopedico e neurologico), la novità è il Programma Silver Age, rivolto agli Over 65 che desiderano trascorrere i prossimi mesi in un ambiente protetto, sicuro e sereno, godendo dell’ospitalità raffinata dell’Ermitage, con la sicurezza d’avere a disposizione un’equipe medica qualificata, terapisti della riabilitazione e delle scienze motorie, assistenza infermieristica e seguendo un piano riabilitativo individuale e assistito anche in acqua termale (da € 970 a settimana). L’offerta include sia i servizi ospitalità alberghiera sia quelli sanitari (sempre detraibili dalla dichiarazione dei redditi). Per fornire maggior supporto alle categorie più fragili, durante la stagione invernale a partire dal 1° novembre la sorveglianza infermieristica diurna sarà garantita a titolo gratuito a tutti i clienti.

Cura, prevenzione e vacanza convivono all’Ermitage Bel Air Hotel. Gestito da quattro generazioni con professionalità e passione dalla famiglia Maggia, che vi ha trasmesso il proprio amore per l’ospitalità, è uno degli alberghi storici dell’area termale euganea (la più importante d’Europa). Situato nel Parco naturale regionale dei Colli Euganei, fra Abano Terme e Teolo in provincia di Padova, offre ai propri ospiti benessere e relax attraverso un’ampia gamma di cure termali, trattamenti di remise en forme e servizi innovativi completamente accessibili. Proposte arricchite dai risultati di una costante ricerca effettuata con importanti istituti italiani e stranieri e sotto la guida di studiosi di fama internazionale, come il prof. Fulvio Ursini (Ordinario di Biochimica e Scienza dell’alimentazione all’Università di Padova), prof. Stefano Masiero (fisiatra, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova), il prof. Angelo Antonini (neurologo, Università degli studi di Padova), il prof Domenico Corrado (specialista in Cardiologia Sportiva dell’Università di Padova), la dott. Denisa Giardini (specialista per linfedema AIDMOV Losanna).

Dal 2010 Ermitage Bel Air è Medical Hotel con un centro medico-specialistico di Riabilitazione e Medicina Fisica: un prodotto termale innovativo, in cui riabilitazione e prevenzione si coniugano alla vacanza. L’hotel ha fatto dell’accessibilità senza limiti la sua bandiera, adeguando accoglienza, servizi, assistenza e proposte relax alle esigenze di disabili e Over 65: dal 2017 è stato premiato come miglior albergo italiano nell’accoglienza degli ospiti con deficit o disabilità motorie e in quella riservata ai Senior ai “Village For All Awards”, gli “Oscar dell’accessibilità”.

In collaborazione con l’Hospice Pediatrico di Padova, la famiglia Maggia ha creato il progetto Il Sogno di Eleonora (www.ilsognodieleonora.it), dedicato a bambini e ragazzi affetti da gravi patologie invalidanti, che vengono ospitati con la famiglia in una suite appositamente attrezzata, al fine di garantire un periodo di serena vacanza con programmi riabilitativi intensivi e mirati sotto controllo di specialisti, a titolo completamente gratuito.L’Ermitage