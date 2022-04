La nuova Sanità: PNRR e PNRR Salute- Due conferenze, qui in podcast

E’ tornata, a grande richiesta, la dott. Stefania Zazzi a trattare un tema di grande attualità: “PNRR Salute – verso le Case e gli Ospedali di Comunità“, nuove strutture intermedie da attivare sul territorio con altri servizi sociosanitari territoriali e anche per incrementare l’assistenza domiciliare attraverso la telemedicina. La conferenza del 17 marzo scorso, seguitissima, e l’approfondimento con dibattito del 30 marzo sono disponibili ora in podcast a questi link:

Conferenza del 17 marzo

https://us02web.zoom.us/rec/share/CTBKXCk0_xWK65EHSVN3Kke5ZauP7juqRqpyRx9Z3Nzy9eUKa7WSgBwdxoIV2Hng.33ZEB4niV9nb7zaA

Codice d’accesso: et7UUpr*

Approfondimento del 30 marzo

https://us02web.zoom.us/rec/share/grt3G5JpNLg-B1AM4CCf4QAQk2XjbSvyrYJadL-k8Yc-NehalwNAG6OBtK8EaH6y.b2_pXqBH_j6RBfIq

Codice d’accesso: rhM555V+

Ecco le slide presentate durante la conferenza del 17 marzo scorso:

* Stefania Zazzi medico, laureata all’Università Statale di Milano in Medicina Generale con specializzazione in Psicoterapia della Famiglia e delle Organizzazioni secondo l’orientamento sistemico-relazionale (Iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti). Presso il Comune di Milano ha svolto per 40 anni attività come funzionaria dei servizi socio-assistenziali e come Direttore di Comunità, Responsabile di vari servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali ( afferenti agli Assessorati delle Politiche Sociali ). Si è occupata anche di *medicina sociale per l’avvio di progetti e sperimentazioni territoriali . *La medicina sociale è una scienza che promuove la salute nel singolo e nella collettività, secondo principi di integrazione dell’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale, di diffusione dell’educazione sanitaria e della medicina come oggetto di promozione culturale per il “fare Salute” diffuso. E’ figura nota al pubblico di Grey Panthers, che ne ha particolarmente apprezzato gli interventi, nei nostri incontri del giovedì su Zoom.