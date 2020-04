Il mondo ai tempi del Coronavirus – L’approfondimento di ISPI (aggiornamento del 1° aprile)

The virus in the ballot: verso una pandemia di autoritarismo?

CINA. Sono più di 100 le aziende cinesi che vendono kit diagnostici per il coronavirus in Europa, nonostante alla maggior parte manchi la licenza commerciale a causa dei lunghissimi tempi della burocrazia cinese. Tutte le aziende che vendono in Europa, tuttavia, sono state accreditate secondo il regolamento CE, che garantisce il rispetto delle norme sanitarie, ambientali e di sicurezza stabilite per i mercati europei. Destinazioni dei kit variano da Italia, Spagna, Austria, Ungheria, Francia, Iran, Arabia Saudita, Giappone e Corea del Sud. I kit diagnostici cinesi non sono stati esenti da critiche. Sabato scorso il Ministero della Salute filippino ha infatti accusato i produttori cinesi di aver esportato prodotti scadenti, salvo ritirare le accuse formalmente il giorno seguente. La Cina, intanto, fa un passo indietro dalla distensione delle misure di lockdown, chiudendo nuovamente i cinema.

INDIA. Le misure di lockdown imposte dal Primo Ministro Narendra Modi sul territorio dell’intero subcontinente, 1,3 miliardi di persone ora sottoposte al cosiddetto “coprifuoco del popolo”, hanno determinato un esodo da molti definito “biblico” di lavori giornalieri dalle grandi città: si tratta dei milioni di migranti rurali confluiti in questi anni nelle aree urbane del paese e ora, con il blocco di molte attività (incluse naturalmente quelle informali) rimasti senza lavoro. Dati i timori che questo spostamento massiccio di cittadini possa portare a una diffusione capillare del virus nel paese – e soprattutto nelle sue aree più povere – le autorità di New Delhi hanno chiesto agli Stati indiani di chiudere i propri confini e mettere in quarantena per 14 giorni i migranti di ritorno. Non tutti gli Stati avrebbero però accettato, in alcuni casi lasciando aperte le frontiere e predisponendo il trasporto in autobus di migliaia di lavoratori.

UNGHERIA. Il parlamento ungherese ha concesso i pieni poteri al primo ministro Victor Orbán, rinnovabili e senza limite. Un vero e proprio scacco alla democrazia che arriva proprio dell’Europa. Orbán governerà per decreto e potrà chiudere il parlamento a suo piacimento. I “furbetti” della quarantena in Ungheria rischiano fino a otto ore di carcere, mentre chi è accusato di diffondere fake news sulla pandemia potrà essere condannato fino a cinque anni di prigione. L’inasprimento dello stato di emergenza nel paese, in atto dal 11 marzo, rappresenta una grave limitazione dei diritti di libertà di espressione e di stampa. L’Ungheria conta 447 casi e 15 morti, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.