Giovedì 19 maggio, su Zoom, ore 11: incontro con la dottoressa Stefania Zazzi su “Salute mentale e ruolo dello Psicologo di base”

Prosegue il nostro sguardo agli aspetti innovativi della Sanità, lanciati in modo vistoso dal PNRR, ma non solo. Il 2022 si sta connotando, infatti, come l’anno dell’assestamento dalle grandi questioni della collettività quali l’infezione pandemica, il cambiamento climatico e la crisi politica degli equilibri mondiali. Dal grande al piccolo, dal lontano al contingente, ogni persona ne è coinvolta e toccata nel suo equilibrio ordinario. Proprio in nome della salvaguardia dell’equilibrio soggettivo e collettivo, è emerso, negli intenti della pianificazione dei provvedimenti per la Salute, l’attenzione al sostegno psicologico nelle varie sue forme di azione professionale.

E’ la prima volta che un Governo centrale riconosce dei fondi per facilitare l’accostamento dei cittadini alla psicologia, così come è la prima volta che viene annoverato lo psicologo tra le figure sociosanitarie e le prestazioni del SSN. Dobbiamo essere pronti, quindi, a recepire questa opportunità e a farla entrare nelle tappe del percorso individuale delle persone affinché gli agenti stressanti soggettivi, così come i grandi imprevisti collettivi, non siano sovradimensionati e prepotenti sul viver quotidiano. Il contenimento farmacologico, spesso segno di cure spersonalizzate, si può ben integrare con spazi di psicologia validi per ogni fase della vita.

Il tema della conferenza è sviluppato attraverso tre slide.

La prima slide è dedicata al contesto del Benessere psicologico, alla sua definizione e differenziazione da quello della Salute mentale, campo medico per eccellenza. Si farà il punto sugli spazi dedicati alla sua salva guardia e implementazione.

La seconda slide entra nel dettaglio di ruolo, funzioni e spazi professionali che delineano la figura dello Psicologo con uno sguardo alla formazione, alle mansioni e ai limiti. Anche un rapido sguardo al ricco ventaglio dei vari tipi di psicologia offerti secondo gli indirizzi delle scuole di formazione. Utile anche differenziare l'attualità dei presìdi quali gli sportelli psicologici, il bonus psicologico e lo psicologo di base.

L'ultima slide riguarda lo psicologo nei servizi territoriali, un lungo percorso sul territorio avviato dalla Legge 180 del 1978 (legge Basaglia) di riforma dei manicomi. Infatti, non è mai troppo presto per una presa in considerazione della Psicologia dell'emergenza, vicina in modo inconsapevole a noi tutti. Lo psicologo è altresì presente nell'equipe multidisciplinari dei servizi sociosanitari di vecchia e nuova generazione, sia della rete territoriale sia di quella ospedaliera.

Per partecipare alla conferenza e porre domande, confermare la presenza via mail a grey-panthers@grey-panthers.it entro il 16 maggio

Stefania Zazzi, medico, laureata all’Università Statale di Milano in Medicina Generale con specializzazione in Psicoterapia della Famiglia e delle Organizzazioni secondo l’orientamento sistemico-relazionale (Iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti). Presso il Comune di Milano ha svolto per 40 anni attività come funzionaria dei servizi socio-assistenziali e come Direttore di Comunità, Responsabile di vari servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali ( afferenti agli Assessorati delle Politiche Sociali ). Si è occupata anche di *medicina sociale per l’avvio di progetti e sperimentazioni territoriali . *La medicina sociale è una scienza che promuove la salute nel singolo e nella collettività, secondo principi di integrazione dell’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale, di diffusione dell’educazione sanitaria e della medicina come oggetto di promozione culturale per il “fare Salute” diffuso. E’ figura nota al pubblico di Grey Panthers, che ne ha particolarmente apprezzato gli interventi, nei nostri incontri del giovedì su Zoom.