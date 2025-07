Con la WHO Ageism Scale si misura l’ageismo

Nonostante la portata e le conseguenze dannose riscontrate, il Rapporto Globale delle Nazioni Unite sull’ageismo ha rilevato l’assenza di un sistema in grado di ‘misurare’ l’ageismo. Per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pensato alla realizzazione di una scala completa, utilizzabile in tutte le fasce d’età e in tutti i contesti culturali. Si tratta della WHO Ageism Scale e l’Oms l’ha sviluppata in risposta a questa crescente esigenza, per misurare sia le esperienze di ageismo degli individui sia l’ageismo delle persone nei confronti dei senior.

Prima della sua realizzazione non esisteva un sistema di misurazione adeguato per valutare i livelli di ageismo a livello mondiale. Era quindi necessaria per contribuire a evidenziare la prevalenza dell’ageismo, valutandone i fattori di rischio/protezione e l’efficacia degli interventi.

Come funziona la WHO Ageism Scale

L’obiettivo principale della scala è monitorare la diffusione dell’ageismo in diverse nazioni, comprenderne le cause e le conseguenze, valutare l’efficacia degli interventi volti a ridurlo. La scala adotta un approccio multidimensionale per valutare l’ageismo. Considera ovvero sia le esperienze di chi lo subisce sia gli atteggiamenti di chi lo perpetra. Comprende infatti due strumenti principali: la WHO Ageism Experiences Scale che misura le esperienze individuali di ageismo (auto-diretto, interpersonale e istituzionale); la WHO Ageism Towards Older Persons Scale, che valuta gli atteggiamenti e le credenze negative nei confronti dei senior.

La scala è stata progettata per produrre punteggi validi e affidabili in diversi contesti culturali e nazionali, permettendo confronti tra Paesi. Inoltre, è disponibile in diverse lingue delle Nazioni Unite (arabo, cinese, inglese, francese, russo, spagnolo) e sono in corso validazioni in ulteriori lingue. Dispone di un manuale e guida per l’utente che forniscono indicazioni pratiche sull’introduzione, la somministrazione, la valutazione e l’interpretazione della scala. Il manuale include anche indicazioni specifiche su come tradurre e validare la scala in diverse lingue e suggerisce contesti in cui la scala potrebbe essere utilizzata al meglio.

La WHO Ageism Scale in italiano