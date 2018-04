Alle Terme, sui colli Euganei, per un nuovo benessere

Lontano dalle proprie città, da smog e inquinamento. In fuga da impegni, stress e affanni. Per concedersi qualche giorno solo per sé. Per ritrovare una nuova energia. Chi non condivide, può fermarsi anche qui.

Noi, invece, andiamo a cercare – anzi l’abbiamo trovato – un luogo di Terme in una zona di grande tradizione (Terme Euganee – Abano – Teolo), dove è possibile rigenerare il corpo e la mente, trovare professionalità competenti, capaci di soluzioni per ogni tipo di problema, esigenza o desiderio.

Stiamo parlando della tranquillità di un grande albergo, circondato dal verde dei suoi giardini e dalla quiete delle colline circostanti: “Ermitage Bel Air”. Qui la giornata tipo è una piacevole avventura…

A tavola trionfa non un semplice menu, ma la propria filosofia alimentare

Un’insalata e via? Un panino in piedi in un bar affollato? Dimentichiamo tutto questo e pensiamo che, se è vero – come è vero – che “siamo quel che mangiamo”, i pasti della giornata hanno bisogno di sapori e di scienza. I prodotti migliori, i più avanzati metodi di cottura, la collaborazione diretta con i ricercatori delle Università degli Studi di Milano e di Padova contribuiscono qui a realizzare un menu salutistico personalizzato grazie ai diversi percorsi nutrizionali disponibili: Enjoy, Balanced, Veggie & Basil Plus.

Punta su tradizione e piacere del palato il percorso Enjoy, che non prevede alcuna restrizione calorica e non esclude alcun alimento. La linea E njoy ad alto contenuto glicemico è indicata alle persone più giovani e andrebbe associata a uno stile di vita particolarmente attivo e non sedentario.

che non prevede alcuna restrizione calorica e non esclude alcun alimento. La linea ad alto contenuto glicemico è indicata alle persone più giovani e andrebbe associata a uno stile di vita particolarmente attivo e non sedentario. Consapevolezza ed equilibrio, invece, per il percorso Balanced, che risponde in modo rigoroso alle più recenti linee guida in materia di alimentazione e medicina preventiva riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:

corretto bilanciamento quotidiano e settimanale tra grassi, proteine, carboidrati e fibre; regime calorico contenuto, pari a 1600 calorie al giorno (esclusi pane e condimenti aggiunti), limitato utilizzo di carni rosse, di grassi di origine animale, di zuccheri semplici e farine raffinate.

Il percorso Veggie ( che si avvale della collaborazione con alcuni dei massimi esperti italiani di cucina vegana e crudista) asseconda il gusto e le eventuali necessità fisiologiche etiche degli ospiti. La linea Veggie non utilizza, infatti, alcun derivato di origine animale . La fantasia della cucina supporta l’assenza di pesce, carne, latte e uova e valorizza il sapore intenso di cereali e legumi oggi spesso dimenticati.

Si chiama Basil Plus , infine, i l menu che unisce le linee Veggie e Balanced sulla base delle esigenze specifiche dei cliente:

regime calorico individuale, distribuzione delle calorie in 5/6 pasti, carico proteico coerente con le necessità fisiologiche del cliente e con l’eventuale assunzione di farmaci.

Dedicata ai bisogni dell’anziano, dell’obeso, del paziente ortopedico, neurologico o linfologico, Basil Plus prevede visita specialistica.