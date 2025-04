Un viaggio gastronomico-culturale in Uzbekistan, con chef Kumalè

Dal 9 al 15 giugno 2025 un tour per visitare Urgench, Khiva, le fortezze Antiche, Bukhara, Samarcanda e Tashkent con Vittorio Castellani, conosciuto anche come chef Kumalè, giornalista e organizzatore di eventi e di cultura gastronomica

Vittorio Castellani, conosciuto anche come chef Kumalè, è un giornalista e organizzatore di eventi e di cultura gastronomica, Da 30 anni viaggia nei 5 continenti in cerca di ingredienti, tradizioni, ricette e modus vivendi e li racconta in mille formule diverse. La sua lunga biografia professionale richiama alla memoria una serie di eventi che hanno segnato la storia non solo della gastronomia, ma della crescente attenzione al food, nel mondo.

Ora una nuova avventura è alle porte: un viaggio gastronomico-culturale Taste Partout in Uzbekistan, organizzato in esclusiva da Samarcanda Adventures, in collaborazione con il Centro Culturale Uzbeco in Italia.

Dal 9 al 15 giugno 2025 un tour per visitare Urgench, Khiva, le fortezze Antiche, Bukhara, Samarcanda e Tashkent. Data ultima per la prenotazione: 5 maggio 2025

Per informazioni, quote e prenotazioni: Komila Kirgizova, Samarcanda Adventures – komila@samarcanda.uz +39 389 4868 588

Ecco i dettagli del nuovo Viaggio de ilGastronomade chef Kumalè

1° GIORNO 09/06/2025 – Italia – Urgench – Khiva:

Arrivo a Urgench. Successivamente, inizieremo l’esplorazione a piedi della vecchia città di Khiva delle “Mille e Una Notte”, parte integrante dell’antica Khorezm e patria dell’Algebra. La giornata inizierà con la visita all’ampio complesso di 26 ettari di Ichan Qala, una fortezza interna che risale al X secolo D.C. Khiva, conosciuta anche come la “città – museo all’aperto”, è circondata da mura fortificate, erette per difendere la città dagli invasori. Monumenti che visiteremo sono:

Muhammad Aminkhan madrassa ed il minareto Kalta Minor;

Okshaykhbobo terrazza;

Kohna Ark (la vecchia fortezza);

Muhammad Rahimkhan (feruz);

La moschea di Juma;

Palazzo della Casa di pietra e Khan Haram;

Caravan serraglio di Ollaqulikhan.

Pranzo e Cena in ristoranti tipici locali: menù particolare della regione

2° GIORNO 10/06/2025 Khiva – Fortezze Antiche – Kizil Kum – Bukhara:

Dopo colazione, ci trasferiamo a Bukhara, facendo una sosta lungo il percorso per visitare la zona più antica dell’Uzbekistan, dove si trovano le fortezze millenarie costruite in epoche antiche. Due dei siti più suggestivi che esploreremo sono Qizil Qala e Ayaz Qala.

Tuprok Qal’a (III-IV secoli);

Kizilkala (I-II secoli);

Ayaz Kala (IV-III secolo a.C.); Ad Ayaz Qala, avremo l’opportunità di immergerci nella vita quotidiana e nella gastronomia della gente rurale dell’Uzbekistan. Inoltre, potremo gustare un’esperienza culinaria autentica in una yurta splendidamente decorata, dove viene servito il cibo caratteristico dei nomadi.

Alle 14:00, continuiamo il nostro viaggio verso Bukhara attraversando il deserto che copre i 3/4 del paese, il Kizil Kum. Durante il viaggio in autobus, percorreremo un totale di 450 km, giungendo Bukhara la sera. Una volta a Bukhara, effettueremo il check-in e ci sistemeremo nelle camere dell’hotel. La cena sarà in un ristorante locale di Bukhara, o in un ristorante locale nel mezzo del deserto, a seconda della dinamica del viaggio. Pranzo nelle Yurte Cena nel deserto o ristorante a Bukhara.

3° GIORNO 11/06/2025 Bukhara:

Dopo la prima colazione si inizia una prima esplorazione dell’anima dell’Uzbekistan – la nobile Bukhara visitando il Complesso di Labi Houvuz (XVI-XVII secoli). A proposito, Bukhara è la patria di Avicenna (Ibn Sina), conosciuta come una delle più grandi figure nel campo della Medicina dell’antichità. A Bukhara ci dedicheremo alla visita dei seguenti monumenti:

Mercati coperti antichi e orientali

Ulugbek e Abdulaziz Khan Madrassa

Complesso Poyi Kalon

Il Mausoleo Ismail Somoni II

Il Mausoleo di Giobbe

La Moschea di Bolo Hovuz

Mercato di Bukhara

Ark.

Cena a Bukhara in un’antica Madrassa con spettacolo folcloristico

4° GIORNO 12/06/2025 Bukhara – Samarcanda:

Questa mattina ci congederemo dalla Sacra e Nobile città di Bukhara, esplorando i suoi monumenti significativi situati fuori città.:

– Chor Minor (secolo XIX): Chiamato anche “Quattro Minareti”, questo monumento del XIX secolo è un esempio affascinante di architettura, caratterizzato dai suoi quattro minareti distintivi. La struttura emana un’atmosfera unica, combinando storia e bellezza architettonica.

– Complesso Bahouddin Nakshband (secoli XIV-XIX): Questo complesso, costruito nel corso dei secoli XIV al XIX, è dedicato a Bahouddin Nakshband, un importante maestro spirituale. È un luogo sacro che riflette la ricca storia spirituale dell’Uzbekistan, con moschee e mausolei che esibiscono una maestria architettonica intrisa di significato culturale e religioso.

– Palazzo Sitorai Mohi Hosa: Questo palazzo-giardino, appartenente alla terza generazione della dinastia Mangit dell’Emirato di Bukhara, è una vera gemma architettonica. Si tratta di un palazzo estivo degli emiri di Bukhara che ti trasporterà nel mondo dei racconti orientali con la sua varietà di colori e design squisiti. Inoltre, il palazzo è ricco di mostre interessanti che ti affascineranno con la loro ricchezza storica e culturale.

Dopo il pranzo, partenza per la Perla d’Oriente, Samarcanda. Arrivo a Samarcanda e trasferimento in hotel. Dopo cena andremo in Piazza Registan per ammirala la sera tutta illuminata ed assistere allo spettacolo molto suggestivo “suoni e luci”.

Cena in ristorante tipico locale a Samarcanda

5° GIORNO 13/06/2025 Samarcanda:

Questa meraviglia dell’Asia è considerata la coetanea di Roma e come dicevano gli storici viaggiatori mercanti fu, forse l’unica città che poteva sfidare l’antica Roma per la sua bellezza e maestosità:

Piazza del Registon (XV-XVII secoli); questo è il luogo più visitato ed affascinante della città. Troveremo le Madrasse di Ulugbek, Tillakori e Sherdor che racchiudono questa piazza. Monumenti che visiteremo sono: Moschea di Bibikhonim, Mausoleo Gori Amir(XIV-XV), il Complesso Shohi-Zinda; l’osservatorio di Ulugbek (XVsecolo).

Pranzo e Cena in ristorante tipico locale

6° GIORNO 14/06/2025 Samarcanda – Tashkent:

Dopo la prima colazione continueremo la nostra esplorazione della perla dell’Asia – Samarcanda: le Rovine di Afrosiyob, il mausoleo di Santo Daniele, Mercato di Siyob.

Novità del tour, consiste in un pranzo presso la bellissima e autentica guesthouse Da Dilya, con la spesa fatta al mercato insieme, contrattando sul prezzo come è uso comune nell’oriente, da veri mercanti sulla grande via della Seta. Questo pranzo lo prepareremo insieme seguendo le indicazioni uno chef locale che ci coinvolgerà in una cooking class di cucina uzbeca. Prepareremo insieme il Plov, il più famoso dei piatti uzbechi: un particolare riso long grain cucinato nel classico zirvak, a base di carne stufata di montone o capra con carote, cipolle, ceci e verdure con aggiunta di cumino e uva passa.

All’Azienda Vinicola Di Samarcanda “Khovrenko” per degustazione rinomati vini di Samarcanda dopo un ricco pranzo.

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Samarcanda. Viaggio con un moderno treno ad alta velocità Talgo Afrosiyob. Orario di partenza e arrivo: 18:00-20:10. Arrivo alla stazione di Tashkent e trasferimento in hotel. Cena in albergo a Tashkent.

7° GIORNO 15/06/2025 Tashkent:

Dopo prima colazione, inizieremo la visita della capitale uzbeca.

– Il Complesso Hazrati Imam (XVI-XX secolo)

– Mausoleo Kaffol Shoshi,

– Madrasa Di Barakhan

– Moyi Mubarak Madrassa (istituzione educativa religiosa islamica), moschea Namazgoh e Juma. Questo santuario occupa un posto speciale nel mondo islamico, conserva il manoscritto del Sacro Corano (VII secolo), scritto da Khalifa Uthman, (il secondo Corano originale per la sua grandezza e antichità) molto importante per il popolo musulmano, è conservato in forma quasi completa e originale;

– Mercato Di Chorsu – Il più grande bazar coperto dell’Asia Centrale, ospite di un’enorme cupola con mosaico color turchese di Tashkent, dove potremo scoprire, gustare e acquistare i prodotti tipici locali.

Pranzo in ristorante locale.

Dopo il pranzo trasferimento all’aeroporto internazionale di Tashkent per il volo di rientro in Italia. Programma della giornata modificabile in base alla scelta del volo internazionale di rientro.

Servizi inclusi: Veicolo turistico con aria condizionata – Hotel in camere TWIN o DOPPIE con colazione – Pensione completa (menù fornito dall’agenzia) – Biglietto del treno ad alta velocità per Samarcanda-Tashkent – Guida parlante italiano durante tutto il viaggio – Assistenza 24 ore su 24 dall’agenzia – 1 litro di acqua per persona ogni giorno

Servizi non inclusi: Voli da e per l’Italia – Spese personali – Bevande, bibite e caffè – Mance per la guida e l’autista: 40-45 € – Early check-out non incluso, standard fino alle 12:00

Tutte le immagini sono di Samarcanda Adventures