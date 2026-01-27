Viaggio di Pasqua: ad aprile, cinque giorni in Georgia

La Georgia, incastonata tra Europa e Asia nel Caucaso, è una terra dalla cultura millenaria, paesaggi spettacolari e una vibrante tradizione enogastronomica che attrae sempre più turisti ogni anno. Il clima a Pasqua (metà aprile) è generalmente primaverile, ideale per esplorare città come Tbilisi e Batumi, le colline vinicole del Kakheti, o le montagne del Caucaso più ardue nella calura estiva Dal punto di vista della sicurezza, i principali governi occidentali e servizi di consulenza per viaggi indicano che per il 2026 la Georgia è considerata una destinazione che richiede normali precauzioni, simili a quelle che si adottano in molte capitali europee (evitare solo aree di confine sensibili, come i territori secessionisti di Abkhazia e Ossezia del Sud, dove la situazione resta instabile). Nei centri urbani come Tbilisi e Batumi la vita quotidiana per i turisti rimane tranquilla: manifestazioni politiche non sono rare, ma non impattano sulla vita dei turisti, se si evitano assembramenti e si seguono le indicazioni delle autorità locali. Il Paese La Georgia è un Paese della Transcaucasia situato all’estremità orientale del mar Nero, sulle pendici meridionali della cresta principale dei monti del Grande Caucaso. Confina a nord e a nord-est con la Russia, a est e a sud-est con l’Azerbaigian, a sud con l’Armenia e la Turchia e a ovest con il mar Nero. La Georgia include tre enclavi etniche: l’Abkhazia, nel nord-est (città principale Sokhumi); l’Adjara, nel sud-ovest (città principale Batʿumi); e l’Ossezia del Sud, nel nord (città principale Tsʿkhinvali). La capitale della Georgia è Tbilisi. Si estende su una superficie di 69.500km². Il clima La barriera del Caucaso protegge la Georgia dalle intrusioni di masse di aria fredda provenienti dal nord, mentre il Paese è aperto alla costante influenza di masse di aria calda e umida dal mar Nero. La Georgia occidentale ha un clima marittimo subtropicale umido, mentre la Georgia orientale presenta una maggiore varietà di climi, che vanno da quelli moderatamente umidi a quelli di tipo subtropicale secco.

Flora e fauna

La posizione geografica della Georgia e i suoi territori diversificati hanno portato allo sviluppo di una straordinaria varietà di paesaggi. La lussureggiante vegetazione delle coste del mar Nero, umide e subtropicali, si trova relativamente a poca distanza dalle nevi eterne delle vette di montagna. Profonde gole e fiumi impetuosi lasciano lo spazio ad aride steppe, e il verde dei prati alpini si alterna alle tinte più scure delle valli coperte di foreste.

Più di un terzo del Paese è coperto da foreste e boscaglia. Nell’ovest un clima relativamente costante per un lungo lasso di tempo ha preservato molte specie relitte e rare, come il pino di Pitsunda (Pinus pithyusa). Le foreste comprendono alberi di quercia, castagno, faggio e ontano, nonché pini del Caucaso, frassini, tigli, meli e peri. Il sottobosco delle regioni occidentali è dominato da sempreverdi (come rododendri e agrifoglio) e da alcuni arbusti decidui quali il mirtillo del Caucaso e il noce.

Il viaggio

E’ una proposta esclusiva Cocooners Travel che volentieri condividiamo con i nostri lettori: un long weekend di 5 giorni alla scoperta della Georgia, terra di paesaggi spettacolari, città rupestri, antiche chiese e una cultura millenaria tutta da vivere… e da gustare! Un viaggio intenso, suggestivo e sorprendente, pensato per chi ama la storia, la natura grandiosa e i sapori genuini.

Da 1.690 € a persona in camera doppia

Itinerario

3-03-2026- Partenza per Tbilisi

Arrivo all’aeroporto di Tbilisi e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

4-03-2026 – Tbilisi

La giornata è interamente dedicata alla scoperta di Tbilisi, affascinante capitale della Georgia. Il tour abbraccia sia la parte antica sia quella moderna della città, offrendo uno sguardo completo su una metropoli ricca di storia, cultura e contrasti.

Si potrà passeggiare a piedi nel centro storico, scoprendo i principali luoghi d’interesse: edifici storici con facciate sontuose, quartieri con eleganti terrazze, abitazioni tipiche con balconi finemente decorati, stradine pittoresche e architetture moderne di grande impatto. Con la funivia, si raggiungerà la fortezza di Narikala, da cui ammirare una vista panoramica spettacolare su tutta la città.

In caso di bel tempo, ci sarà anche l’opportunità di fare un emozionante giro in mongolfiera sopra Tbilisi.

Attività opzionale: masterclass di dolci pasquali georgiani e decorazione di souvenir. Un’esperienza unica per scoprire le ricchezze culturali della Georgia in modo autentico e partecipativo, unendo tradizione, creatività e solidarietà! focus speciale sul Paska georgiano, un pane dolce tradizionale ricco di storia e simbolismo. Un momento prezioso per immergersi nelle tradizioni georgiane e vivere la magia della Pasqua in prima persona.

La visita prosegue a Babalè, un luogo speciale per avere l’opportunità di aiutare bambini con disabilità a realizzare piccoli souvenir pasquali decorati. Un’esperienza solidale, un ricordo indimenticabile del viaggio.

La serata sarà dedicata alla visita di Fabrika, il punto di ritrovo più vivace della città. Pernottamento a Tbilisi.

5-03-2026-Tbilisi – Mtskheta – Degustazione di vini locali – Tbilisi

Dopo la prima colazione, visita allo straordinario Chronicles of Georgia, il maestoso “Stonehenge georgiano”, dove ogni colonna racconta un frammento della storia e della fede di questo antico Paese.

Partenza verso ovest, poi, per raggiungere Mtskheta, antica capitale e tuttora cuore spirituale della Georgia. Qui è prevista la visita a due straordinari monumenti religiosi, entrambi riconosciuti come Patrimonio Mondiale UNESCO: il Monastero di Jvari, affacciato su un suggestivo promontorio, e la Cattedrale di Svetitskhoveli, uno dei luoghi più venerati del Paese, legato a leggende cristiane e alla storia della monarchia georgiana.

Pranzo in una suggestiva cantina locale, per degustare i rinomati vini georgiani, considerati tra i più antichi al mondo e simbolo di una tradizione vinicola che risale a oltre ottomila anni fa. Si gusteranno piatti tradizionali preparati con ingredienti genuini e si parteciperà a una coinvolgente masterclass dedicata alla preparazione delle uova di Pasqua secondo l’antica tradizione cristiano-ortodossa. Pernottamento a Tbilisi.

6-4-2026- Tbilisi – Monastero di Davit Gareja – degustazione di vini – Sighnaghi – Tbilisi

Dopo la prima colazione, si parte alla volta del Monastero di Davit Gareja, un affascinante complesso monastico scolpito nelle scogliere semi-desertiche al confine tra Georgia e Azerbaigian. Qui si possono ammirare le chiese rupestri decorate con affreschi secolari e i panorami mozzafiato sulla steppa circostante, vivendo un’esperienza culturale e spirituale unica. Rientro a Tbilisi e pernottamento.

7-4-2026- Partenza per l’Italia

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

Altre info

Trasferimenti e soggiorno

Questo tour prevede la partenza in aereo. Potrai partire dall’aeroporto che preferisci, in base anche alla disponibilità dei voli.

Le opzioni facoltative

Masterclass di dolci pasquali georgiani e decorazione di souvenir (25 Euro) Informazioni in evidenza

L’itinerario del Tour e l’ordine delle visite e dei giorni possono subire delle variazioni in caso di Feste Nazionali e Religiose per consentire l’ingresso a tutti i musei e siti previsti senza variare il risultato finale del Tour.

