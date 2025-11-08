Tennessee Williams torna sul palco del Teatro Parenti

In prima nazionale dall’11 novembre al 7 dicembre, “Un tram che si chiama desiderio”, dramma incandescente del maestro della drammaturgia americana

Con questo testo Williams mise per la prima volta l’America allo specchio su tabù quali omosessualità, sesso, disagio mentale, famiglia come luogo non sano, maschilismo e femminilità maltrattata. Le vicende della fragile e tormentata Blanche (Sara Bertelà), Stella (Silvia Giulia Mendola), Stanley (Stefano Annoni) e Mitch (Pietro Micci) si concentrano in un universo ristretto e teso, dove il mondo esterno è solo un’eco lontana e la verità è solo intravista. Nello spazio angusto di un bilocale assistiamo al precipizio umano di Blanche DuBois e al suo crollo psicologico, mentre la vita intorno a lei continua indifferente.

Essenziale e ravvicinata, la messa in scena del giovane regista Luigi Siracusa, mette al centro le relazioni tra i quattro protagonisti, osservati attraverso le fessure di una persiana, ripetuta, moltiplicata, dalla quale indagare ed essere indagati. Uno spazio che possa contenere le azioni dei personaggi principali, ma anche che possa nascondere la vita di altri personaggi secondari, di cui sentiamo solo la voce o percepiamo la presenza, al di là delle persiane, senza mai vederli chiaramente in volto o nella loro interezza. Non una gabbia ma un contenitore nel quale indagare ed essere indagati, nascondersi e rifugiarsi ma anche svelarsi e mostrare i propri mostri.

“Un tram che si chiama desiderio” è un classico che oggi più che mai riesce a dar voce alla fragilità e al disperato tentativo di sembrare integri, mentre dentro, tutto si sgretola.

Dettagli dello spettacolo di Williams

“Un tram che si chiama desiderio” – dall’11 novembre al 7 dicembre 2025

Teatro Franco Parenti, Sala Blu

di Tennessee Williams, traduzione Paolo Bertinetti, regia, scene e costumi Luigi Siracusa, con Sara Bertelà e con Stefano Annoni, Silvia Giulia Mendola, Pietro Micci, luci Pasquale Mari , musiche Laurence Mazzoni, assistente alla regia Diletta Ferruzzi, direttore dell’allestimento Marco Pirola, elettricista Domenico Ferrari, fonico Francesco Tamborino Frisari, sarta Alessia Di Meo, scene costruite presso il laboratorio del Teatro Franco Parenti, costumi realizzati dalla sartoria del Teatro Franco Parenti diretta da Simona Dondoni

Orari: martedì – 20.30, mercoledì, venerdì e sabato– 19:15, giovedì – 20:15, domenica– 15:45

Biglietti: SETTORE A (file A–H) intero 30€ – SETTORE B (file I–S) intero 22€; over65 16€; – GALLERIA (file T–Z) intero 18€; over65 16€

