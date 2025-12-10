Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, al centro di un discusso Premio Goncourt, “La vita davanti a sé” di Romain Gary è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli ‘incidenti sul lavoro’ delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia . Orlando conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma.

Da venerdì 12 a domenica 21 dicembre, va in scena al teatro Quirino “La vita davanti a sé” dove Silvio Orlando conduce il pubblico in un viaggio commovente e ironico facendo prendere vita alle pagine del romanzo di Romain Gary, dove Momò e Madame Rosa narrano una storia fatta di sacrifici , contraddizioni ma fondamentalmente tanto amore. Un vero capolavoro per tutte le età.

Un autentico capolavoro dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro. Gary ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni un tema contemporaneo, la convivenza tra culture religioni e stili di vita diversi. Il mondo appare improvvisamente piccolo, claustrofobico, in deficit di ossigeno. I flussi migratori si innestano su una crisi economica che soprattutto in Europa sembra diventata strutturale creando nuove e antiche paure soprattutto nei ceti popolari, i meno garantiti. Se questo è il quadro, quale funzione può e deve avere il teatro? Non certo indicare vie e soluzioni che ad oggi nessuno è in grado di fornire, ma una volta di più raccontare storie emozionanti commoventi divertenti, chiamare per nome individui che ci appaiono massa indistinta e angosciante.

Raccontare la storia di Momò e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti è necessario e utile. Le ultime parole del romanzo di Gary dovrebbero essere uno slogan e una bussola in questi anni dove la compassione rischia di diventare un lusso per pochi: “Bisogna voler bene”.

Dettagli dello spettacolo di Silvio Orlando

“La vita davanti a sé” – dal 12 al 21 dicembre

tratto dal romanzo “La Vie Devant soi” di Romain Gary, traduzione Giovanni Bagliolo, edizione Biblioteca Neri Pozza. Con Silvio Orlando ed ensemble musicale dal vivo – scene Roberto Crea – disegno luci Valerio Peroni – costumi Piera Mura – riduzione e regia Silvio Orlando

teatro Quirino, Roma

Orari: venerdì, sabato e martedì ore 21 – domenica e giovedì ore 17 – mercoledì ore 19

Prezzi: platea € 36 – I balconata €30 – II balconata €25

Informarzioni: 06.83784803 – promozione@teatroquirino.com

Foto: ©Laila Pozzo