Un romanzo commovente e attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore, toccata dalla grazia. Silvio Orlando è in scena al teatro Quirino di Roma, dal 12 al 21 dicembre con “La vita davanti a sé”
dove Silvio Orlando conduce il pubblico in un viaggio commovente e ironico facendo prendere vita alle pagine del romanzo di Romain Gary, dove Momò e Madame Rosa narrano una storia fatta di sacrifici, contraddizioni ma fondamentalmente tanto amore. Un vero capolavoro per tutte le età.
Un autentico capolavoro dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro. Gary ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni un tema contemporaneo, la convivenza tra culture religioni e stili di vita diversi. Il mondo appare improvvisamente piccolo, claustrofobico, in deficit di ossigeno. I flussi migratori si innestano su una crisi economica che soprattutto in Europa sembra diventata strutturale creando nuove e antiche paure soprattutto nei ceti popolari, i meno garantiti. Se questo è il quadro, quale funzione può e deve avere il teatro? Non certo indicare vie e soluzioni che ad oggi nessuno è in grado di fornire, ma una volta di più raccontare storie emozionanti commoventi divertenti, chiamare per nome individui che ci appaiono massa indistinta e angosciante.
Raccontare la storia di Momò e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti è necessario e utile. Le ultime parole del romanzo di Gary dovrebbero essere uno slogan e una bussola in questi anni dove la compassione rischia di diventare un lusso per pochi: “Bisogna voler bene”.
Dettagli dello spettacolo di Silvio Orlando
“La vita davanti a sé” – dal 12 al 21 dicembre
tratto dal romanzo “La Vie Devant soi” di Romain Gary, traduzione Giovanni Bagliolo, edizione Biblioteca Neri Pozza. Con Silvio Orlando ed ensemble musicale dal vivo – scene Roberto Crea – disegno luci Valerio Peroni – costumi Piera Mura – riduzione e regia Silvio Orlando
teatro Quirino, Roma
Orari: venerdì, sabato e martedì ore 21 – domenica e giovedì ore 17 – mercoledì ore 19
Prezzi: platea € 36 – I balconata €30 – II balconata €25
Informarzioni: 06.83784803 – promozione@teatroquirino.com
Foto: ©Laila Pozzo
