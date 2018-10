“L’amica geniale” è il titolo di una serie di quattro romanzi di una scrittrice napoletana, Elena Ferrante, la cui identità rimane molto misteriosa. Ed è un caso letterario stupefacente che ha conquistato quasi 10 milioni di lettori in tutto il mondo, gran parte in America. Ovunque si sono fatte indagini sull’autrice che indiscutibilmente ha vissuto e forse vive a Napoli. Ed è anche l’indiscussa autrice di quel romanzo “L’ amore molesto” da cui Mario Martone qualche anno fa trasse un bel film con Anna Bonaiuto.

L’odierna serie Tv, è quindi tratta dalle storie romanzate che hanno appassionato tante lettrici in vari paesi europei e in America. E sono spesso vicende intense, ambientate nel colorato e contrastato mondo napoletano che affascina molti . A cominciare dai sogni delle ragazze protagoniste, i loro amori, gli inganni, i desideri sessuali, le rotture. Storie di speranze, di contrasti e di incertezze. E in effetti molti episodi degli sceneggiati, per accentuare la reale intensità della storia, sono stati girati proprio in alcuni quartieri della vecchia Napoli e nella vicina Campania. Altri episodi, legati agli interni e ai particolari, sono stati girati in alcuni studi appositamente costruiti a Caserta, con una ambientazione molto reale. Alcune scene del romanzo in cui si narra di una passeggiata serale di Lila adolescente lungo il mare con un amico, e della seduzione provocata dal paesaggio, sono state girate a Ischia nella grande baia dei Maronti e in un porto dell’isola. In molte scene, quei colori di un “sud” appassionato sono uno dei temi seducenti del romanzo, e forse degli sceneggiati. La storia di Elena che è andata via dal rione napoletano, poi ha studiato a Pisa e pubblicato un romanzo di successo, certo ci appassiona, ma questa sarà narrata nelle future puntate.