“Brokeback Mountain”, dal cinema al tour nei teatri italiani

Vent’anni dopo il successo cinematografico, Edoardo Purgatori e Filippo Contri sono protagonisti in un tour teatrale autunnale di “Brokeback Mountain”, con Malika Ayane che interpreta i brani originali di Dan Gillespie Sells

Una storia di amore, lotta e accettazione. Per la prima volta in tour in Italia nella stagione 2025/26, “Brokeback Mountain” – basato sul racconto di Annie Proulx, adattato da Ashley Robinson e a vent’anni dal pluripremiato film omonimo – si trasforma in una sontuosa produzione teatrale con musiche dal vivo. Una “play with music” in cui i brani originali di Dan Gillespie Sells, interpretati da Malika Ayane e una live band, si intrecciano in modo indissolubile alla storia, tracciando paesaggi sconfinati e dando voce al tumultuoso mondo interiore di Ennis e Jack. Nei ruoli dei protagonisti, due giovani attori dal grande carisma e con solide esperienze alle spalle al cinema e in teatro: Edoardo Purgatori (“Diamanti”, “Siccità”) e Filippo Contri (“Vita da Carlo”, “Amici per caso”); la regia e l’adattamento italiano sono affidati a Giancarlo Nicoletti (“1984”, “I due Papi”, “Elena la matta”).

La storia di Jack ed Ennis ha conquistato il mondo del cinema nel 2005 con il film di Ang Lee premiato con un tre Oscar, un Leone d’Oro, quattro Golden Globe e quattro Bafta; la versione teatrale ha debuttato a Londra nel 2023 con enorme successo di critica e pubblico.

La storia di Brokeback Mountain

Wyoming, 1963: un’America rurale di estrema povertà, fatta di piccoli villaggi e popolata da sparute comunità retrograde. Quando due diciannovenni accettano un lavoro da pastori su una montagna isolata, le loro certezze di vita cambieranno per sempre, segnando le loro vite con un amore irrefrenabile e nascosto lungo vent’anni. Un’esperienza coinvolgente e di forte impatto emotivo – che mescola teatro, musica dal vivo e cinema – per una storia d’amore universale e senza tempo, pronta ad appassionare e commuovere un’intera nuova generazione di spettatori con il potente messaggio che porta con sé e svelando emozioni e dettagli ancora inesplorati. Annie Proulx, autrice del racconto originale, ha definito “profondamente commovente” l’adattamento teatrale di Ashley Robinson che ha riscosso grande successo in Inghilterra.

Dettagli del tour teatrale di Brokeback Mountain

Lo spettacolo debutterà a Ottobre 2025 e proseguirà il suo tour nazionale fino a Gennaio 2026, toccando numerose città italiane. Dopo l’anteprima al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, la prima nazionale è attesa al Teatro Alfieri di Torino dal 24 al 26 Ottobre; fra le altre città che ospiteranno lo spettacolo: Milano – Teatro Carcano (10/14 Dic), Lecce – Teatro Apollo (8/9 Nov), Ferrara – Teatro Comunale (28/30 Nov), Bologna – Teatro Duse (5/7 Dic), Genova – Teatro Ivo Chiesa (16/17 Dic), Vicenza – Teatro Comunale (20/21 Dic), Reggio Calabria – Teatro Cilea (3 Gen), Cosenza – Teatro Rendano (4 Gen), Faenza – Teatro Masini (7/9 Gen).

“Brokeback Mountain” di Ashley Robinson – musiche di Dan Gillespie Sells – dal racconto di Annie Proulx – regia e versione italiana di Giancarlo Nicoletti – scene Alessandro Chiti – costumi Giulia Pagliarulo – direzione musicale Marco Bosco – disegno luci Giuseppe Filipponio – aiuto regia Giuditta Vasile – Live band: Marco Bosco (piano), Paolo Ballardini (chitarre), Massimiliano Serafini (basso e contrabasso) – con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo