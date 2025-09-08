Il rapporto tra natura e architettura raccontato da Ugo La Pietra

Il tema del giardino come spazio reale e simbolico, luogo di rifugio e contemplazione indagato dalla mostra “Il Giardino delle delizie”, raccolta delle opere di Ugo La Pietra fino al 2 novembre ai Musei Civici di Monza

La mostra “Il Giardino delle delizie”, organizzata da Musei Civici di Monza con la collaborazione di Leogalleries e dell’Archivio Ugo La Pietra, si presenta come un contributo originale alla lettura dell’opera di Ugo La Pietra dedicata al rapporto tra natura e architettura, a partire dalle sue ricerche sul verde urbano. La raccolta delle opere in mostra (disegni, acrilici su tela, ceramiche, arazzi), esposte fino al 2 novembre ai Musei Civici di Monza, fa riferimento alla recente pubblicazione del volume “Il giardino delle delizie” che, attraverso il lavoro di Ugo La Pietra, esplora il tema del giardino (domestico, urbano, extraurbano) come spazio reale e simbolico e, in particolare, ne indaga il ruolo come luogo di rifugio e contemplazione nel contesto urbano contemporaneo.

Ma non solo: soprattutto nelle opere pittoriche l’indagine dell’artista diventa sguardo “nel” giardino, un territorio capace di assorbire tutti i nostri sensi, tutti i nostri pensieri, così che “nel nostro giardino il logoramento esistenziale non esiste”. Le opere che Ugo La Pietra ci invita o guardare indicano il giardino come metafora della ricerca del rapporto uomo-natura e come espressione dell’artificio in contrapposizione all’espressione della natura:

Come scrive la curatrice Simona Bartolena “C’è sempre l’uomo nei giardini raccontati da La Pietra: l’aspetto antropologico resta fondante. Sono spazi pensati per l’essere umano, per una società che sappia comprendere l’importanza di un equilibrio con la natura, che sappia fermarsi, osservare il proprio mondo da punti di vista diversi, fuori dai codici. E, soprattutto, c’è sempre l’arte, poiché La Pietra, nella sua poliedrica produzione, è uno di quei prestigiatori che sa essere poetico anche quando si spinge nel territorio della teoria e dello studio tecnico e sa trasformare qualsiasi cosa in opere di straordinaria profondità espressiva”.

“Guardando al passato mi sono accorto che il luogo dove è stata sperimentata con successo la presenza di queste due componenti è il “giardino”: il giardino del Seicento e del Settecento, un luogo pensato e progettato “per una piacevole sosta e contemplazione”. (Ugo La Pietra)

Dettagli della mostra dedicata a La Pietra

“Il Giardino delle delizie” – Opere di Ugo La Pietra fino al 2 novembre 2025

Monza, Musei Civici

Orari: fino al 30 settembre mercoledì 15-18 – giovedì 15-18 | 20-23 – venerdì, sabato e domenica 10-13 | 15-18. Dal 1° ottobre al 2 novembre 2025 mercoledì 10-13 | 15-18 – giovedì 15-18 – venerdì, sabato e domenica 10-13 | 15-18

Prezzi: Intero € 6 – Ridotto € 4 (la visita alla mostra è inclusa nel biglietto del museo) – over65 Gratuito

Informazioni: info@museicivicimonza.it